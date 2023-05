Anniversaire de la Cité de la Gastronomie à Dijon : une centaine de manifestants lancent une casserolade

Un anniversaire, cela se fête souvent en musique. Mais pas sûr que le concert ait plu à tout le monde ce samedi 6 mai 2023 à la Cité de la Gastronomie et du Vin à Dijon. Le lieu célèbre ses un an d'existence avec tout un tas d'événements prévus tout le week-end. Une centaine de personnes se sont rassemblés en fin de matinée pour taper sur des casseroles et se faire entendre. Les forces de l'ordre présentes sur place leur empêchent l'accès au bâtiment. Une action, à l'appel de plusieurs syndicats dont Solidaires21 et la CGT de Côte-d'Or, qui s'inscrit dans des mobilisations quasi quotidiennes contre la réforme des retraites, et contre les politiques menées par le gouvernement d'Emmanuel Macron.

