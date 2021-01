Anniversaire de la mort de François Mitterrand : revivez la visite de l'ex-président à Lascaux en Dordogne

C’était il y a 25 ans tout juste : François Mitterrand s’éteignait à 79 ans des suites d’un cancer. C’était le 8 janvier 1996. François Mitterrand avait été le premier président de gauche de la 5e République de 1981 à 1995. Le président Emmanuel Macron doit se rendre sur sa tombe ce vendredi à Jarnac en Charente, à 30 km à l’ouest d’Angoulême.

François Mitterrand avait marqué les mémoires en Dordogne avec sa visite de 1990 à Lascaux pour les 50 ans de l'invention de la grotte.

Ce 11 septembre 1990, il faisait chaud à Montignac. François Mitterrand fut accueilli par le maire de la ville Jacques Cabanel. Il y avait la presse nationale et internationale… et Jacques Cabanel a alors expliqué pourquoi la grotte était désormais fermée au public, au profit de Lascaux 2 : "Elle ne pourra pas être réouverte pour des raisons de protection, ce que l'Homme a failli abîmer, il faut que l'Homme sache maintenant le protéger. Lascaux 2 est là pour cela. Avant, le vraie grotte a supporter par moment, l'équivalent du passage dans une station de métro parisienne" avait-il expliqué.

Ce jour-là, François Mitterrand déambule d’abord dans les rues de la ville. Notre reporter Xavier Dalmont était sur place pour France Bleu Périgord. Il se rappelle d’un moment lunaire : "J'avais réussi à passer le cordon de sécurité, et je me suis avancé vers François Mitterrand qui marchait dans les rues de Montignac. Je l'ai interpellé, Monsieur le président, Monsieur le président... Et je me suis retrouvé pratiquement nez à nez avec lui. A côté de François Mitterrand, j'ai vu le regard bienveillant et souriant de Roland Dumas on se connaissait, et c'est lui qui a empêché que je sois expulsé manu militari. Et je me suis retrouvé nez à nez avec le Président. Ce qui m'a frappé, mais terriblement marqué ce jour-là, alors je ne sais pas s'il souffrait, mais en tous les cas, il était transparent, il avait un regard transparent et je n'ai jamais vu chez quelqu'un un tel regard, il semblait un peu comme un robot" raconte notre reporter.

Une inspiration pour François Mitterrand

François Mitterrand visite ensuite la grotte guidé à l’époque par son principal inventeur Marcel Ravidat avant de dévoiler une stèle consacrée aux inventeurs. Il est aussi accompagné du ministre des affaires étrangères Roland Dumas ex député de la Dordogne.

François Mitterrand fait ensuite sa fameuse déclaration : "J'aime assez plonger dans les siècles des siècles et dans les millénaires. C'est très loin, c'est très près. 17.000 ans pour vous ici à Lascaux. 17.000.... Quelques générations, avant les temps de l'histoire, et c'est la préhistoire" avait-il lancé.

Lascaux, sans doute une inspiration forte pour celui qui croyait aux forces de l’esprit. Thierry Félix, préhistorien et auteur de BD se rappelle lui aussi de l'arrivée du président Mitterrand à Montignac : "on a vu arriver vers nous avec une foule François Mitterrand, c'était impressionnant. Marcel Ravidat lui attendait de pied ferme Mitterrand. Et puis en me tapant sur les côtes il me dit : "tu vas voir, je vais lui serrer la pogne". Alors cela nous a affolé, on s'est dit qu'est-ce qu'il va faire ? Et effectivement, il y a eu une franche empoignade. Et là, Mitterrand l'a désarçonné parce qu'il lui a posé l'autre main sur le poignet et il lui a dit : "Ravidat on se connaît". Cela l'a interloqué. Et là Mitterrand nous a raconté que lui il a visité la grotte à une époque, juste avant son ouverture. Il avait trouvé Marcel et il lui avait demandé si quelqu'un pouvait lui faire visiter la grotte" raconte Thierry Félix. "Lascaux, c'est un peu un théâtre éteint depuis 20.000 ans" nous a aussi dit François Mitterrand" poursuit le préhistorien.

D'autres présidents bien sûr ont également visité la grotte les années précédentes et suivantes.