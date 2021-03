Anniversaire des accords d'Evian : les drapeaux de la mairie de Camaret en berne en signe de protestation

Les drapeaux de l'hôtel de ville de Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) seront en berne ce vendredi. Par ce geste, le maire et conseiller régional RN Philippe de Beauregard veut protester contre la commémoration de l'anniversaire des accords d'Evian entre la France et le FLN algérien.

La mairie de Camaret-sur-Aigues mettra ses drapeaux en berne ce vendredi 19 mars en signe de protestation. Le 19 mars, c'est la date anniversaire des accords d'Evian, résultat des négociations entre les représentants du gouvernement français et du FLN pour mettre fin à la guerre d'Algérie en 1962. Par ce geste, le maire et conseiller régional Rassemblement national Philippe de Beauregard veut rendre hommage aux harkis et aux pieds-noirs. "Ces accords ont interdit à la France de défendre militairement les pieds-noirs qui ont été torturés et massacrés", dénonce-t-il dans un communiqué.

Pour le maire de Camaret-sur-Aigues, les accords d’Évian "ont permis l’instauration en Algérie d’une dictature militaire de parti unique et non d’une démocratie pluraliste respectueuse des Droits de l’Homme." Il évoque "l'une des pages les plus honteuses de notre histoire".