Anniversaire du D-DAY : “important d’ajouter une dimension festive” - Loïc Jamin, intercom Bayeux

Cette semaine sera marquée par les premières festivités du 79e anniversaire du débarquement, avec l’organisation du D-DAY festival sur le long des plages du Débarquement. Un événement volontairement festif. L’idée est de célébrer la liberté selon Loïc Jamin, le président de l'office de tourisme de Bayeux Intercom. *“*C'est un complément essentiel. Ces manifestations festives donnent à voir, à comprendre aux jeunes générations pour qu'on partagent ensemble cette mémoire. C'est un temps de fête, un temps de rassemblement. C'est important aussi pour l'écosystème touristique qui est une économie à part entière sur notre littoral.” Le programme complet est à retrouver sur le site ddayfestival.com

ⓘ Publicité

La cérémonie internationale du 79e anniversaire aura lieu cette année au mémorial britannique de Vers sur Mer. Le nom du site retenu pour le 6 juin 2024 n'est pas encore connu. Loïc Jamin espère une réponse rapide de l'Etat pour préparer le 80e anniversaire. *“*Il ne nous appartient pas de décider, ce sont des choses qui nous dépassent un peu avec des enjeux de diplomatie et donc des décisions qui se prennent au plus haut niveau international" détaille l'élu du Bessin, avant de rappeler ses contraintes. "Mais pour nous, les offices de tourisme, il nous faut vite connaître les périmètres de sécurité. Qu’est-ce qui sera possible de faire, où il ne sera pas possible d'aller. C'est important parce qu’on est déjà dans le temps de réserver des scènes et des accès. Derrière l'organisation, il y a forcément de l'argent public investi. Donc voilà, on aimerait bien savoir à l'avance” explique le président de l'office de tourisme de Bayeux Intercom. Idéalement, une réponse serait souhaitée dès le 79e anniversaire du D-DAY. Sinon la Normandie attendra l’arbitrage d’Emmanuel Macron… à une date indéterminée.