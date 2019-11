Anniversaire du mouvement des gilets jaunes : les interdictions de la préfecture

Gard, France

Samedi 16 novembre, le mouvement de contestation "Gilets Jaunes" soufflera sa première bougie, en France et dans le département du Gard. Plusieurs manifestations sont attendues dans les grandes villes de France. En prévision à ces rassemblements et par arrêté préfectoral : "tout rassemblement ou manifestation à caractère revendicatif relative au mouvement des gilets jaunes est interdit du vendredi 15 novembre 2019 à 12h00 jusqu’au lundi 18 novembre 2019 à 12h00 sur la voie publique et le domaine public routier pour les lieux, ronds-points et péages autoroutiers." L'annonce est faite ce vendredi 15 novembre, par communiqué de presse de la préfecture du Gard.

L'interdiction concerne les lieux suivants :

Nîmes :

La RN 106, au rond-point de la D225 Route de Dions

Centre-routier du kilomètre delta

Sur l’avenue Salvador Allende

Zone commerciale Nîmes-Etoile

Avenue de la Liberté

Ronds-points de l’avenue Claude Baillet

Accès à la ZI St Cézaire

Accès à la ZI Grézan

Accès à la ZA Mas de Cheylon

Péages Nîmes-Ouest, Nîmes Centre, Nîmes Est de l’A9 et de l’A54.

Gallargues-le-Montueux, Roquemaure :

Péages de l’A9 (péages et bretelles d’accès) ;

Aimargues :

Rond-point de la N113/D6313 ;

Saint-Gilles :

Sur la D442A, ronds-points permettant l’accès à la zone aéroportuaire de Nîmes-Garons et au péage autoroutier de l’A54

Péage de Saint Gilles, A54

Bellegarde :

Rond-point du Lac, D 6113/D3/D163

Beaucaire :

Rond-point de la D999/D90

Remoulins et Fournès :

La D6100, rond-point de la ZAC de l’Arnède (D6100/rue du Moulin d’Aure) à Remoulins

Rond-point de la D6100/D192/N100 (desservant le péage de Remoulins à Fournès)

Péage de l’A9 (péage et bretelles d’accès) à Fournès.

Laudun L’Ardoise :

Rue Keller permettant l’accès à la plate-forme logistique FM LOGISTIC

Bagnols-sur-Cèze :

Gare SNCF et les voies ferrées

Pont-Saint-Esprit :

La RN86, rond-point de la ZAC Porte Sud ;

Uzès :

Sur la D981, rond-point Pont des Charettes

Alès :

Les ronds-points de l’avenue Olivier de Serres, du rond-point de la Luquette au rond-point avec la RN106

Les ronds-points de l’avenue René Cassin/ avenue Maréchal Juin/D60, du rond-point de la route d’Uzès au rond-point de la route de Bagnols-sur-Cèze

Saint-Martin-de-Valgalgues :

La RN106, rond-point du pôle mécanique

Les Mages :

Rond-point D904/D132

Quissac :

Rond-point D999/CD45

Saint-Hippolyte-du-Fort :

Rond-point de la Cigaloise D999/D3999

Le Vigan :