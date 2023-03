Annonay : les ex-salariés de Tetra Médical ont leur cellule d'urgence dédiée

La demande avait été formulée officiellement le 21 février dernier par la CGT et d'anciens salariés de Tetra Médical , et approuvée par les pouvoirs publics ; ça y est, une cellule d'urgence et de suivi psychologique dédiée est mise en place. Elle est destinée aux ex-salariés du laboratoire de compresses et de kits chirurgicaux d'Annonay, fermé il y a plus d'un an maintenant. Ceux-ci ont été exposés de manière chronique à l'oxyde éthylène, un gaz toxique et cancérigène.

Une cellule de crise pour les anciens salariés

Les ex-salariés du laboratoire sont appelés à prendre rendez-vous avec leur médecin du travail, qui les renverra vers cette cellule d'urgence et de suivi psychologique - dite 'CUMP' - Il s'agit d'un bureau spécifique ouvert dans les locaux du service du santé au travail du Haut-Vivarais à Davézieux. Cette cellule permettra notamment de les accompagner dans leurs démarches médicales.

La cellule d'urgence a été ouverte le 8 mars dernier. La semaine de sa création, seule une personne s'était inscrite. La préfecture de l'Ardèche souhaite donc communiquer son existence auprès des anciens salariés.

Une plateforme téléphonique pour les ayants-droits

Un autre dispositif est créé pour les ayants droits non salariés. Il s'agit là d'accompagner les retraités ayant été exposés aussi au cours de leur carrière, mais également les familles des victimes. Ouverte depuis lundi 13 mars, c'est une plateforme d'écoute psychologique, joignable à toute heure pendant trois mois au 08 00 10 21 33. Peuvent suivre des entretiens avec un psychologue en face à face sur rendez-vous dans les locaux de l'agglomération à Davézieux, au château de la Lombardière.