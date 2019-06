Annonay : première ville libérée de France par la Résistance

Le 6 juin 1944 les mouvements de résistance autour d'Annonay se soulèvent et libèrent la ville. Elle sera reprise par les allemands onze jours plus tard.

Annonay, France

Le 5 juin 1944, la BBC annonce le débarquement allié en Normandie. Une série de messages codés, dits messages personnels pour avertir les mouvements de résistance intérieure de l'imminence du débarquement allié.

On a entendu les messages et on a décidé de se soulever explique René Thorgue, 20 ans en 1944 et membre de l'armée secrète

L'armée secrète regroupe plusieurs mouvements gaullistes. Ils sont 1800 dans la région d'Annonay. Dans le maquis il y aussi les FTP, les francs tireurs partisans, la résistance communiste. Les messages de Londres les convainquent de se soulever. Le 6 juin, ils investissent la ville. Des combats ont lieu à l'entrée de la ville côté vallée du Rhône et côté Saint-Jeures-d'Ay. Les allemands battent en retraite et la résistance libère la ville. La résistance envoie un télégramme au maréchal Pétain : "Nous ne reconnaissons plus le gouvernement de Vichy. Annonay est libéré."

Une libération de onze jours

C'est en fait une première libération. Avec le débarquement allié en Normandie, l'Allemagne fait remonter ses troupes depuis le sud de la France vers le Nord via la vallée du Rhône. L'axe est essentiel et les allemands reprennent Annonay le 17 juin. La ville sera définitivement libérée en août 1944.