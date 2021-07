Annonces d'Emmanuel Macron : la comparaison de Michèle Rivasi, eurodéputée de la Drôme, fait polémique

Ce lundi 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé l'extension prochaine du pass sanitaire et l'obligation pour les soignants de se faire vacciner. L'eurodéputée EELV de la Drôme, Michèle Rivasi, a aussitôt réagi sur Twitter. Ses propos n'ont pas fait l'unanimité.

"C'est l'apartheid dans le pays des droits de l'homme", a réagi ce lundi 12 juillet Michèle Rivasi. L'eurodéputée EELV de la Drôme fait référence aux annonces du Président Emmanuel Macron d'étendre l'obligation du pass sanitaire. Sa comparaison n'a pas fait l'unanimité.

Ce lundi soir, le chef de l'État a annoncé l'obligation du pass sanitaire (vaccination ou test PCR négatif) pour accéder aux lieux de culture et de loisirs dès le 21 juillet puis à l'intérieur des bars et des restaurants à partir du mois d'août. Cette obligation incombe autant aux clients qu'aux salariés.

Une manière de pousser un peu plus à la vaccination d'autant que les tests PCR deviendront payants à l'automne sauf en cas de prescription médicale. Ces annonces ne sont pas au goût de Michèle Rivasi, connue pour sa défiance envers les vaccins, qui compare ces mesures à de l'apartheid - initialement régime de ségrégation entre les Blancs et les Noirs mis en place en Afrique du Sud et aboli en 1991.

La secrétaire nationale adjointe d'EELV a vivement réagi le lendemain : "La critique politique est utile quand elle est responsable, ces dérives verbales ne le sont pas. En tant qu'écologiste, on ne peut que les déplorer".

Le ministre ardéchois des Comptes publics a aussi vivement critiqué cette comparaison. "Au même niveau que ceux qui exhibent des étoiles jaunes. Aux élus et responsables EELV de s'en dissocier !" a réagi Olivier Dussopt qualifiant ces propos de "#tweet de la honte".

Face au tollé, Michèle Rivasi s'est expliquée dans plusieurs tweets rajoutant la définition tirée du Larousse du mot "apartheid" : "Discrimination, voire exclusion, d'une partie de la population, qui ne dispose pas des mêmes droits, lieux d'habitation ou emplois que le reste de la collectivité". Rajoutant aussi dénoncer "la politique de division qu’opère Macron entre les vaccinés et les non-vaccinés".

Aucun candidat EELV à la primaire pour la présidentielle (Delphine Batho, Yannick Jadot et Éric Piolle) n'ont pour l'instant réagi excepté Sandrine Rousseau de manière plutôt concise : "Non".