Abaissement des jauges : qu'est-ce que cela va donner dans le Nord-Pas-de-Calais ?

C'est tombé ce lundi 27 décembre, peu après 19h15 : le gouvernement opère un nouveau tour de vis face à la poussée du Covid-19. Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé une batterie de mesures pour endiguer la cinquième vague. Ces mesures prennent effet lundi et ont des conséquences dans le Nord-Pas-de-Calais.

Une dizaine de salles de spectacles vont abaisser leurs jauges

Cet abaissement des jauges, à 5.000 personnes pour les rassemblements en extérieur, et 2.000 en intérieur impacte fortement les salles de spectacles. Sans compter que pendant 3 semaines, les concerts vont devoir se dérouler assis, et non debout. Une dizaine de salles, comme le Zenith de Lille (7.000 places), Gayant Expo à Douai (13.000 places), ou encore le Kursaal de Dunkerque (5.000 places) vont devoir réduire le nombre de spectateurs. "On s'y attendait un peu" souffle une personne de l'encadrement du Zenith à France Bleu Nord.

Ca veut dire pas de concert de Gauvain Sers à Dunkerque à 22 janvier. De son côté, le Zenith de Lille n'a pas encore pris de décision pour les concerts de Chantal Goya ou encore Benjamin Biolay, tous prévus dans trois premières semaines de Janvier, la période concernée par cet abaissement de jauge. Quant au début de tournée d'Orelsan, elle est purement et simplement annulée, annonce ce mardi matin l'organisateur de la tournée chez nos confrères de RMC. Le concert prévu au Zenith de Lille le 20 janvier 2022 pourrait être concerné.

Les événements sportifs en demi-teinte

Foot ou basket, tous les sports y passent. A commencer par le football et surtout le derby Lens-Lille, 16è de finale de la Coupe de France prévu le 4 janvier à 21 heures au stade Bollaert. Le club Sang et Or va devoir passer de près de 40.000 spectateurs à seulement 5.000. Sans parler des basketteurs de Gravelines. Ils vont devoir jouer au Sportica devant 1.700 personnes, seulement des abonnés et les partenaires, alors que normalement ils jouent devant 2.500 personnes. Le club va devoir aussi se passer de la buvette qui apporte une partie des recettes. Selon le directeur exécutif du club, Hervé Beddeleem, joint par France Bleu Nord, la perte de chiffes d'affaire pourrait atteindre 20.000 euros sur les trois semaines.