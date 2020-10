Annonces du Premier ministre face au Covid-19 : dans le Loiret, les organisateurs de mariages sous le choc

"Je suis décontenancée par la situation", réagit Alexia Simonnet, organisatrice de mariages basée à Orléans, quelques minutes après avoir appris que le Premier ministre Jean Castex annonce l'interdiction des mariages et fêtes privées se tenant dans des salles des fêtes, salles polyvalentes et lieux recevant du public, sur tout le territoire national à partir de samedi 17 octobre.

Tandis qu'une autre organisatrice de mariages du Loiret, contactée par France Bleu Orléans, "sous le choc" et en larmes, préfère ne pas réagir : "là, ça devient très dur", souffle-t-elle au téléphone.

On a pas le choix"

Alexia Simonnet poursuit : "on a déjà reporté beaucoup de mariages de 2020 à 2021, ou justement sur cette fin d'année. Heureusement, on a pu en faire en septembre, mais certains mariages sont prévus en cette fin d'année, surtout en décembre. Et ça va de nouveau être compliqué de dire à des mariés quo'n va de nouveau changer de date, on va faire avec, de toute façon on n'a pas trop le choix".

Je ne comprends pas"

Mais la jeune femme, pourtant dit ne pas comprendre pas cette décision : "il y des mesures sanitaires et des précautions prises lors des mariages, on fait très attention, je ne suis pas sûr que tout annuler soit la solution. Et puis, on dit aux gens de partir en vacances, mais ils ne peuvent pas fêter leurs mariages, j'ai du mal à comprendre".

Graves conséquences économiques

Alexia Simonnet évoque aussi les conséquences économiques de cette décision : "c'est double charge de travail : il va falloir de nouveau appeler tous les prestataires pour de nouveau caler des dates, ce qui va être très dur car en 2021 est déjà chargé, donc beaucoup de travail pour nous, mais ce sera avec zéro rentrée d'argent pour nous. Mais je pense surtout aux mariés , pour eux c'est très compliqué."