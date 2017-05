Annuaires téléphoniques: Les habitants de l'Yonne ne veulent pas tourner la page

Les nouveaux annuaires téléphoniques 2017 imprimés (pages blanche-pages jaunes) sont arrivés dans l'Yonne. 77 000 exemplaires sont distribués jusqu'au 23 mai dans le département.

D'ici 2019, voir 2020 , l'annuaire des particuliers, les pages blanches , devrait disparaitre totalement dans l'Yonne. Ce sera déjà le cas dans plusieurs département français dès l'an prochain. Certaines personnes restent attachées à l'annuaire téléphonique papier pour plusieurs raisons explique Isabelle Lascombe, directrice des annuaires imprimés de la société pages jaunes: " l'annuaire est un objet patrimonial, les gens y sont habitués depuis longtemps. On leur apporte gratuitement à domicile, l'avantage absolu, c'est son utilisation très simple."

7 icaunais sur 10 déclarent vouloir continuer à recevoir leur annuaire. ( 6 sur 10 au plan national )

Patrick un habitant de Champs sur Yonne ne peut pas se passer de son annuaire papier,et pas seulement pour les numéros de téléphone:" il y a de bons conseils dedans,des documents à garder, des plans de villes utiles même si on a les gps dans les voitures."

Pour beaucoup également trouver un plombier , un électricien ou tout autre artisan .C'est plus simple en feuilletant les pages jaunes. Et puis il y a les autres, comme Nicolas, cet auxerrois a demandé il y a déjà plusieurs années à ne plus recevoir l'annuaire papier: " C'est dépassé avec internet "

D'autres demandent pitié pour l'environnement. Pour Gérard , il est temps d'arrêter le gâchis alors que 18 millions d'annuaires ont été distribué l'an dernier :" au plan écologique il ne fallait pas en produire autant pour les jeter après."

Même quand les pages blanches auront disparues les PagesJaunes qui répertorient les numéros des professionnels, continueront à être distribuées.

Si vous ne souhaitez plus recevoir l'annuaire, contactez le 0 810 810 767 ou le site internet www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr