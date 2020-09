Annulation de l'Ekiden : "Il faut jouer la sécurité et la prudence", justifie l'organisateur

La décision est tombée mardi : la course à pied en relais dans les rues de Châteauroux n'aura pas lieu en 2020. L'Ekiden est annulée à cause de la circulation du Covid-19 et des contraintes de sécurité.

C'est un coup dur pour les passionnés de courses à pied : l'Ekiden 36 ne se déroulera pas en 2020 dans les rues de Châteauroux. Une annulation en raison de la situation sanitaire. "C'est une grosse déception pour moi et l'équipe qui m'entoure. La décision était dure à prendre mais il a fallu s'y résoudre. Il faut jouer sur la sécurité et la prudence", insiste Patrice Soudy, le président du comité d'organisation, invité de France Bleu Berry ce mercredi.

Des coureurs et des bénévoles hésitants

Il évoque des risques trop importants en raison de l'âge de certains bénévoles, susceptibles d'être plus fragiles face au Covid-19. Et puis certains coureurs avaient fait part de leur hésitation à participer. "Et puis c'était une usine à gaz à organiser : avec la bulle, le départ, les spectateurs, les relais, les masques, la paëlla après la course. On aurait perdu toute l'essence même de l'intérêt de l'Ekiden : la liberté, le partage, l'attractivité. Faire une course pour faire une course mais sans y retrouver ce qu'on attend et se créer des problèmes, ce n'est pas raisonnable", conclut Patrice Soudy, persuadé que cette décision sera acceptée et comprise.