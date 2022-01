Annulation des classes de neige à la dernière minute, les centres de vacances dans le flou

Ils sont ouverts, mais à moitié voire entièrement vides. Les centres de vacances traversent une zone de turbulence durant ce mois de janvier. Une grande partie des classes de neige annulent à la dernière minute leur séjour. Difficile de s'organiser pour les gestionnaires des centres quand le coup de fil intervient 48 heures avant l'arrivée des enfants.

On peut imaginer une annulation le vendredi pour une arrivée normalement dimanche soir." - Violaine Villette, directrice du centre Neige et Soleil à Val Cenis Bramans

"Depuis le mois de décembre on enchaîne les appels pour annuler les séjours", se désole Violaine Villette, directrice du centre Neige et Soleil à Val Cenis Bramans. Par exemple cette semaine, sur les dix classes prévues, seulement trois sont présentes. La semaine prochaine, ce centre doit accueillir 120 enfants : "On peut imaginer une annulation le vendredi pour une arrivée normalement dimanche soir."

C'est ce qu'il s'est passé dans le centre Anjou Vanoise, aussi à Val Cenis. Cette semaine, 85 enfants devaient venir, il n'y en a aucun. Laurent Poupart est le directeur : "Le vendredi pour des classes qui arrivent le dimanche, c'est problématique car toutes nos commandes alimentaires sont passées donc nos frigos sont pleins pour les accueillir, explique-t-il. Par ailleurs, dans ces bâtiments à plus de 1.000 mètres d'altitude, on ne peut pas baisser le chauffage comme ça. Cette semaine on a personne mais on maintient le chauffage."

Pas d'interdiction gouvernementale

Du côté du gouvernement, il n'y a pas d'interdiction. "Les voyages scolaires avec nuitée(s) ne sont pas interdits, est-il écrit sur le site de l'Éducation nationale. Ils doivent être organisés dans le strict respect des conditions sanitaires et de sécurité. S’agissant des voyages scolaires, il est également conseillé de les reporter dans la mesure du possible." Pour Clotilde Désarménien, de l'association Savoie Mont Blanc Juniors, qui regroupe des centres de vacances en Pays de Savoie, cette règle manque de clarté : "Nous préférions largement avoir une interdiction claire pour que les séjours ne se fassent pas et que les centres de vacances sachent à quoi s'en tenir."