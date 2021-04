Annulation des Fêtes franco-écossaises cet été à Aubigny-sur-Nère

En 2019, l'événement avait réuni plus de 30 000 personnes. Mais le contexte sanitaire et l'évolution incertaine de l'épidémie de Covid-19 ont contraint les organisateurs à annuler ces fêtes.

Pas de cornemuse et pas de kilt cet été à Aubigny-sur-Nère. Pour la deuxième année de suite, les Fêtes franco-écossaises sont annulées cet été. L'événement était prévu lors du week-end du 9, 10 et 11 juillet. Mais le contexte sanitaire est trop incertain pour un rendez-vous culturel qui rassemble en moyenne plus de 30 000 visiteurs. "Très triste mais on se donne rendez-vous le 15, 16 et 17 juillet 2022", écrit la mairie d'Aubigny-sur-Nère sur sa page Facebook ce mardi après-midi, confirmant l'information de nos confrères du Berry Républicain.

Ces fêtes sont normalement l'occasion de célébrer les liens étroits entre Aubigny-sur-Nère et l'Ecosse. La commune a en effet été donnée à Jean Stuart de Darnley, cousin du roi d’Ecosse pendant la guerre de Cent Ans. Aubigny resta un fief écossais jusqu'en 1672.