Annulation des feux d'artifice du 14 juillet dans le nord du Loiret

Il n'y aura pas de spectacle pyrotechnique ce vendredi soir dans le nord du département du Loiret. Ainsi en a décidé la préfecture suite au relèvement de l'indice de risque opérationnel (IRO) calculé chaque jour par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Le risque de départ de feu est passé de "modéré" à "fort" dans tout le Pithivrais et une partie de la Beauce en raison de la sécheresse et d'une remontée des températures ce vendredi. En conséquence, sept communes vont devoir faire une croix sur leurs spectacles pyrotechniques du 14 juillet.

Les communes concernées :