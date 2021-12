Annulations en cascade chez les restaurateurs et traiteurs bisontins à l'approche des fêtes

La fin d'année s'annonce compliquée sur le front sanitaire avec la progression du variant Omicron. Face au risque épidémique, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont en première ligne. Ces fêtes, qui sont normalement l'un des moments les plus importants de l'année économiquement, sont une déception et c'est la douche froide pour beaucoup de professionnels qui enregistrent une baisse importante de leur activité.

Les nuits blanches sont longues

À l'auberge de Chalezeule, près de Besançon, le patron Vincent Schnaebele avait reçu des réservations pour 150 couverts au total. Finalement, il n'en reste qu'une vingtaine après des annulations successives. Il fermera même son rideau pour le réveillon et il est très inquiet pour la suite. "Je conçois bien qu'il y a une pandémie, je conçois qu'il y a énormément de problèmes qui en découle, explique-t-il. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune aide et on se retrouve avec 40 à 50% de chiffre d'affaires en moins. Et là, bientôt, il va falloir payer toutes les charges. Alors il va falloir qu'ils nous expliquent comment on va faire".

"En fin de compte, le travail que l'on fait en ce moment, que ce soit dans la restauration ou au niveau des boucheries, charcuteries, c'est pour renflouer la trésorerie pour le début de l'année. Et là, il y en a pas", affirme-t-il. "Les impôts, le fisc... que l'on ait des difficultés ou pas, ça ne les regarde pas. Donc les nuits blanches sont longues", admet le restaurateur.

Bilan en demi-teinte pour les traiteurs

Autre secteur qui enregistre une baisse de son activité : les traiteurs. Chez Baud, une entreprise bisontine, le pôle événementiel est sinistré. "Depuis les dernières annonces gouvernementales, tout a été annulé. Donc, on est à plus de 95% d'annulations de toutes les prestations événementielles qui devaient avoir lieu sur décembre et début janvier, c'est à dire tous les repas de Noël, les buffets festifs, tout ce qui était un moment de convivialité dans les entreprises, explique Hélène Baud, codirigeante de l'entreprise. Je pense également que pour janvier, il ne faut pas que l'on compte sur les cérémonies des vœux, les galettes des rois, les choses comme ça, que ce soit dans les entreprises ou dans les collectivités", confie-t-elle. Et si la vague Omicron nous arrive dessus, je pense qu'on en a jusqu'au mois d'avril", s'inquiète-t-elle.

Pour autant, pour relativiser, Hélène Baud a remarqué que l'activité pour les particuliers a été importante. "Les gens ne se réunissent pas forcément en petit comité. On a des belles commandes de gens qui sont six, huit, 10, 12 à table, explique-t-elle. L'année dernière, c'était vraiment plus en petit comité parce que je pense qu'il y avait plus de restrictions et qu'il y a un phénomène de ras le bol. Les gens ont envie de se réunir", conclut-elle.