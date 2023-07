Annulations, reports, maintiens : où fêter le 14 juillet en Île-de-France ?

Les traditionnels feux d'artifice du 13 et 14 juillet préoccupent les autorités. Deux semaines après la mort de Nahel , tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre, plusieurs élus d'Île-de-France ont décidé d'annuler les spectacles pyrotechniques dans leur commune afin d'éviter de nouveaux débordements. Dans d'autres villes, la sécheresse est en cause, des arrêtés préfectoraux interdisent les tirs de feux d'artifice par précaution, en raison du risque d'incendie des bois et des forêts.

ⓘ Publicité

Feux d'artifice annulés ou reportés :

Yvelines

Un arrêté préfectoral interdit les tirs de feux d'artifice à moins de 200 mètres des zones boisés.

- Aubergenville : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé à cause de la sécheresse, la ville n'ayant pas obtenu de dérogation suite à la publication de l'arrêté préfectoral.

- Andrésy : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé à cause la sécheresse mais les festivités sont maintenues, notamment la déambulation lumineuse sur les bords de Seine et la soirée dansante.

- Sartrouville : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé pour des raisons de sécurité. Des animations sont toutefois prévues à partir de 14h dans le parc du Dispensaire.

Seine-et-Marne

Un arrêté préfectoral interdit les tirs de feux d'artifice à moins de 200 mètres des zones boisés.

- Vaires-sur-Marne : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est reporté à une date ultérieure en raison des émeutes.

- Bussy-Saint-Georges : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est reporté à une date ultérieure pour des questions de sécurité.

- Chelles : le feu d'artifice prévu le 13 juillet et les animations sont annulés à cause de la sécheresse.

- Saint-Mard : le feu d'artifice du 13 juillet est annulé en raison de la sécheresse, il pourrait être reporté lors du marché de Noël le samedi 2 décembre 2023.

- Torcy : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé à cause de la sécheresse et des émeutes. Il est reporté en décembre 2023.

- Othis : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé en raison de la sécheresse mais les festivités sont maintenues.

- Villeparisis : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé en raison de la sécheresse.

- Lizy-sur-Ourcq : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé en raison de la sécheresse.

- Claye-Souilly : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé.

- Dammarie-les-Lys : le feu d'artifice prévu le 14 juillet est annulé.

- Bois-le-Roi : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé en raison de la sécheresse, la commune n'ayant pas obtenu de dérogation de la préfecture, elle étudie la possibilité de reporter le feu d’artifice sur une autre période festive.

- Melun : le feu d'artifice et les festivités prévus le 13 juillet sont annulés par mesure de précaution.

- Pontault-Combault : le feu d'artifice est annulé mais le bal des pompiers est maintenu le 13 juillet.

- Savigny-le-Temple : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est reporté à une date ultérieure en raison des violences urbaines, les autres animations sont maintenues.

Val-d'Oise

- Osny : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé pour des raisons de sécurité, suite aux émeutes.

Essonne

- Savigny-sur-Orge : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé pour des raisons de sécurité.

- Étampes : le feu d'artifice prévu le 14 juillet est annulé en raison de la sécheresse.

- Draveil et Vigneux-sur-Seine : les deux communes ont conjointement décidé d'annuler leurs feux d'artifice prévus le 13 juillet suite aux émeutes.

- Sainte-Geneviève-des-Bois : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé à cause de la sécheresse.

Hauts-de-Seine

- Nanterre : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est annulé en raison "des évènements éprouvants que nous venons de vivre", explique le maire, Patrick Jarry dans un communiqué. La ville ouvrira toutefois sa Plage samedi 15 juillet à 12h jusqu'au 20 août prochain au Stade Gabriel-Péri.

Val-de-Marne

- Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maurice : le feu d'artifice , organisé conjointement par les trois villes, prévu le 14 juillet est annulé au regard du contexte actuel de violences urbaines.

Seine-Saint-Denis

- Bagnolet : le feu d'artifice est annulé et reporté au mois de septembre pour la Fête des associations.

- Rosny-sous-Bois : le feu d'artifice et le bal des pompiers, prévus le 13 juillet, sont reportés au samedi 16 septembre en raison des émeutes.

- Aulnay-sous-Bois : le feu d'artifice et le bal des pompiers, prévus le 13 juillet, sont annulés en raison des émeutes.

- Clichy-sous-Bois : le feu d'artifice est annulé mais un pique-nique et des animations sont prévus le 14 juillet à partir 12h.

- Gournay-sur-Marne : le feu d'artifice est annulé et reporté au 2 septembre. Le bal du 13 juillet est maintenu à 21h.

- Villepinte : le feu d'artifice est annulé.

- Romainville : le feu d'artifice est annulé.

- Noisy-le-Sec : le feu d'artifice est annulé et reporté au 9 septembre pour le Forum des associations.

Feux d'artifice maintenus :

Yvelines

- Conflans-Sainte-Honorine : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet à partir de 23h sur les quais de Seine.

- Saint-Germain-en-Laye : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet à 23h au Domaine national.

- Poissy : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet à 23h en bords de Seine.

- Maurepas et Élancourt : le feu d'artifice , organisé conjointement par les deux villes, est maintenu le 13 juillet à 23h à la Coulée verte d'Élancourt, derrière la Commanderie des Templiers.

- Versailles : le feu d'artifice , prévu le 14 juillet au Château de Versailles, est maintenu. L'entrée est à partir de 27 euros.

- Mantes-la-Jolie : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet sur les bords de Seine à 23h.

- Les Mureaux : l e feu d'artifice est maintenu le 13 juillet depuis la Place Bellevue en bord de Seine à 23h.

- Houilles : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet à 23h au parc Charles-de-Gaulle.

- Plaisir : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc du Château à 23h.

- Rambouillet : le feu d'artifice est maintenu 13 juillet au parc du Château au Rondeau à 22h45. "À ce jour, le feu d’artifice du 13 juillet au soir est maintenu à Rambouillet sous réserve d’une décision préfectorale contraire", précise toutefois la mairie sur son site.

Seine-et-Marne

- Meaux : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au jardin des Trinitaires à 23h15.

- Provins : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est maintenu au couvent des Cordelières à 23h.

Val-d'Oise

- Argenteuil : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est reporté, la date sera communiquée prochainement.

- Herblay-sur-Seine : le feu d'artifice prévu le 13 juillet est maintenu sur les quais de Seine à 23h.

- Franconville : le feu d'artifice prévu le 13 juillet au bois des Eboulures à 23h15 est maintenu.

Essonne

- Linas-Montlhéry : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au Cosom à 23h.

- Brétigny-sur-Orge : le feu d'artifice est maintenu le 14 juillet au parc Clause Bois Badeau à 23h.

- Viry-Châtillon : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet sur le parvis de la halle des sports à 23h.

Hauts-de-Seine

- Clamart : le feu d'artifice est maintenu le 14 juillet sur la place du Panorama à 23h.

- Antony : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc de la Noisette à 23h.

- Rueil-Malmaison : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc du Bois-Préau à 23h.

- Courbevoie : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet sur les berges de Seine à 23h.

- Vanves : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc Pic à 23h.

- Asnières-sur-Seine : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc Robinson à partir de 23h.

- Issy-les-Moulineaux : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc départemental de l'île Saint-Germain.

Val-de-Marne

- Arcueil : Maintenu , le 13 juillet espace Julio Gonzalez à 23h15.

- Limeil-Brévannes : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au complexe sportif Didier Pironi à 23h15.

- Le Kremlin-Bicêtre : le feu d'artifice est maintenu le 14 juillet au parc de Bicêtre à 22h45.

- Le Perreux-sur-Marne : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet sur la passerelle joignant le Perreux et Bry à 23h.

- Villeneuve-Saint-Georges : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au fort des pompiers à partir de 23h.

- Cachan : le feu d'artifice est maintenu le 14 juillet au stade Léo Lagrange à 23h.

- Champigny-sur-Marne : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc départemental du Plateau à 23h.

- L'Haÿ-les-Roses : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet sur l'Esplanade de la Bièvre à 23h.

Seine-Saint-Denis

- Aubervilliers : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc Eli Lotar à 22h45.

- Bobigny : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc de la Bergère à 23h.

- Drancy : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc de Ladoucette.

- Livry-Gargan : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc des sports Alfred-Marcel-Vincent.

- Montfermeil : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc Jousseaume à 22h45.

- Saint-Denis : le feu d'artifice est maintenu , le 13 juillet au parc de la Légion d'honneur à 23h.

- Vaujours : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au parc de la Garenne à 23h mais le bal est annulé .

- Pierrefitte-sur-Seine : le feu d'artifice est maintenu le 13 juillet au complexe sportif Roger Fréville.

Paris

- Paris : le feu d'artifice est maintenu à la Tour Eiffel et aux jardins du Trocadéro à 23h. Un dispositif de sécurité renforcé est mis en place, notamment avec fouilles et ouvertures des sacs, des renforts gendarmes et CRS sont également mobilisés.