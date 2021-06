Annulée l'an dernier, la Foire du Mans sera de retour du 9 au 13 septembre 2021

Après avoir été annulée l'an dernier à cause de l'épidémie, la Foire du Mans sera de retour cette année, du 9 au 13 septembre. Les visiteurs pourront retrouver les animations habituelles (stands d'artisans, concours agricoles) et découvrir des performances autour du cirque ainsi que des concerts.

La Foire du Mans aura bien lieu à la rentrée ! Le maire du Mans, Stéphane Le Foll a annoncé ce mercredi 2 juin cette "nouvelle sympathique" : annulé l'an dernier en raison de l'épidémie, l'événement se tiendra pendant du 9 au 13 septembre 2021 au Centre des Expositions. L'accès à La Foire du Mans sera soumis à un contrôle du Pass sanitaire et une jauge est fixée à 5.000 visiteurs. Le port du masque sera aussi obligatoire. Le protocole sanitaire pourra évoluer, selon les normes décidées sur le plan national par le gouvernement ou par la préfecture de la Sarthe.

Du cirque et de la musique

Cette 84e édition a pour thème le cirque, en partenariat avec Le pôle régional Cirque Le Mans. Des performances et des ateliers rythmeront ainsi la Foire. Pour compenser l'absence de Foire l'an dernier, ses organisateurs veulent enrichir l'offre d'animations pour cette année. Ils prévoient ainsi des concerts et des performances musicales. "On veut que la musique soit au cœur de l'événement, sûrement beaucoup de fanfares, on veut quelque chose de festif, convivial, l'essence même de la Foire", explique Julien Raimbault, directeur de Le Mans Événements, organisateur de la Foire.

"On est très confiant dans notre capacité à produire un événement de qualité", Julien Raimbault

Le retour des concours agricoles

Les habituels concours agricoles auront également lieu, avec en plus cette année le concours régional charolais. L'événement ayant été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, cette édition 2021 est attendue de pied ferme par les agriculteurs. "C'est un temps fort pour tout l'éco-système agricole sarthois", affirme Julien Raimbault. Les agriculteurs, "frustrés que la Foire ait été annulée l'an dernier, ont un grand besoin de rencontre et de convivialité", selon Gérard Renvoizé, président de la Société des agriculteurs

Les agriculteurs ont aussi hâte de pouvoir "exposer leurs animaux et leur savoir-faire". "75% des visiteurs qui passent à La Foire passent dans la partie agricole", affirme Gérard Renvoizé. "C'est très important de faire connaître notre métier, valoriser le fruit du travail de l'élevage", salue-t-il.

Vers une rénovation du Centre des expositions

Le Mans Événements envisage de rénover et d'agrandir le Centre des expositions, qui n'a pas connu un tel projet depuis 40 ans. "Ça peut être la création d'une nouvelle halle d'exposition entre 3.000 et 5.000 mètres carrés, ça devra être le réaménagement de l'ensemble des équipements de nos partenaires agricoles", en leur proposant par exemple un abri en dur. Julien Raimbault précise que ces travaux pourraient aussi permettre la création "de salles de réunion, en marge des salons professionnels" pour répondre aux envies des organisateurs de ces salons. Pour l'instant, ces travaux restent un projet, les enveloppes budgétaires sont en cours d'élaboration et le directeur de Le Mans Événement espère pouvoir les soumettre au conseil d'administration en fin d'année 2021. "Le but du jeu c'est d'avoir un état des lieux très clair en fin d'année", ajoute-t-il.