Antenne 4G : la justice ordonne une expertise après la mort d'une trentaine de bovins à Mazeyrat-d'Allier

Les agriculteurs du Gaec de Coupet à Mazeyrat-d'Allier, en Haute-Loire, ont obtenu gain de cause. Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay vient d'ordonner la nomination d'un expert, pour enquêter sur le lien entre la mort de plusieurs bovins et la présence à proximité d'une antenne 4G.

Ils ont finalement obtenu ce qu'ils demandaient. Les agriculteurs du Gaec de Coupet, situé à Mazeyrat-d'Allier en Haute-Loire, viennent d'obtenir de la justice la nomination d'un expert, chargé d'établir le lien entre la présence d'une antenne 4G à environ 200 mètres de leur exploitation et la dégradation de l'état de santé de leurs animaux. Le tribunal judiciaire a rendu sa décision ce vendredi.

"On est soulagé", confie Frédéric Salgues, l'un des agriculteurs du Gaec. "Le problème n'est pas résolu, mais c'est déjà une avancée depuis huit mois." Jeudi lors de l'audience, leur avocat avait exposé ses conclusions. Depuis la mise en service de cette antenne en juillet 2021, 34 vaches sont mortes, les autres ne s'alimentent et ne boivent presque plus, ont des comportements étranges. Les analyses de l'eau et de la nourriture n'ont rien révélées, mais d'après des mesures réalisées par la Chambre d'agriculture, l'intensité du courant électrique près de l'antenne serait anormale. "Avec la nomination d'un expert, personne ne gagne personne ne perd", avait rappelé Maître Romain Gourdou. "La seule chose aujourd'hui, c'est d'obtenir une expertise pour faire la vérité sur un problème. Il ne s'agit pas de condamner quelqu'un."

L'expert pourrait se rendre sur place dans les prochaines semaines

Selon les agriculteurs, l'état de santé des bêtes s'est amélioré quelques jours en octobre 2021, lors d'une brève coupure de l'antenne pour faire des réglages. En face, l'avocat d'Orange, l'opérateur, avait mis en doute la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur ce genre d'affaire, en ajoutant qu'en cas de coupure de l'antenne, cela pourrait fait courir un risque aux habitants de la zone, privés de téléphone et donc dans l'impossibilité de prévenir les services d'urgence.

Quant à l'avocat de Santerne, la société qui a installé l'antenne relais, il avait demandé que l'entreprise soit mise hors de cause, au motif qu'elle n'avait fait qu'installer l'antenne et qu'elle n'était pas responsable de son bon ou son mauvais fonctionnement. C'est désormais à la justice de le déterminer. L'expert pourrait se rendre sur place dans les prochaines semaines.