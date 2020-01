Anthony Boursaud, pilote moto de Boussac nous raconte son Dakar

A 24 ans, c'est quasiment le plus jeune pilote du Dakar 2020. Anthony Boursaud termine 37° au classement général moto. Une jolie performance que le pilote de Boussac est venu raconter à France Bleu Creuse.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Une semaine tout juste après avoir franchi la ligne d'arrivée finale en Arabie Saoudite, Anthony Boursaud garde la tête froide et le triomphe modeste.

Le jeune Creusois a su aller au bout du Rallye Dakar 2020 en grappillant des places à chaque étape. Il termine 37° au classement général motos.

Il y'avait 158 motards engagés au départ , et seulement 96 ont réussi à terminer ce rallye réputé le plus dur au monde. Anthony est venu sur France Bleu Creuse nous raconter son aventure et ses émotions.

"C'est une immense fierté bien sûr , nous dit le jeune pilote licencié au moto club de Boussac. Tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir durant le rallye ont énormément compté. Je n'ai pas pu y répondre, mais je les lisais chaque soir."