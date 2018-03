Indre-et-Loire, France

Le syndicat de pompiers CFTC SDIS 37 appelle à manifester autrement que dans la rue ou par la grève. Il propose de respecter les horaires de début et de fin de travail et de ne pas en faire plus, ou encore, de profiter du droit à la déconnexion. Ce serait le moyen de montrer leur mécontentement aux élus du Conseil Départemental. Après sept mois de discussions, amorcées en septembre 2017, les élus ne prévoient d'allouer aucun budget à la création de postes.

Chaque année, il y a 10% d'interventions supplémentaires dans le département

Ils sont actuellement près de 370 sapeurs-pompiers en Indre-et-Loire. Un chiffre constant alors que le nombre d'interventions augmente de 10% chaque année. Anthony Chauveau, le président de la section départementale du syndicat, estime qu'il faudrait créer de 30 à 40 postes.

Au quotidien, il faut gérer ce manque d'effectifs. " Vous avez un départ de feu d'habitation. Si j'ai déjà des agents qui sont engagés sur une opération de secours à la personne, forcément j'ai moins de monde en caserne. Je peux me retrouver avec un fourgon avec quatre ou cinq effectifs, au lieu de six ", explique-t-il.

D'après lui, cela met à mal la sécurité des pompiers. " Avant qu'un autre fourgon arrive, vous avez toujours un temps de latence. Le premier intervenant arrive donc pour mettre en place les premières mesures. Ensuite, on a toujours cette petite latence où on n'a pas de binôme de sécurité, par exemple sur un incendie, pour assurer la sécurité du premier binôme qui va s'engager dans une habitation pour effectuer un sauvetage de personnes ", regrette-t-il.