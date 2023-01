Anthony Coëplet, prix de la meilleure galette des rois : "J'en mange beaucoup et ça ne se voit pas !"

Avec son prix de la meilleure galette des rois de Meurthe-et-Moselle, Anthony Coëplet, boulanger-pâtissier de 32 ans, compte doubler la mise cette année. Installé depuis juin 2021 à Chaligny où il a repris et transformé l'unique boulangerie, il a vendu 600 galettes l'an passé. Cette fois, il vise 1 200 pièces.

"C'est ma période préférée, c'est vraiment une saison que j'adore entamer", annonce d'emblée le jeune artisan. "Déjà parce que ça donne beaucoup plus de travail et j'aime bien être dans le feu ! Et c'est un produit que je maîtrise, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour avoir la qualité que je veux."

Bientôt un concours national ?

Il confectionne ses galettes en six parts uniquement, 30 cm de diamètre, à la crème d'amande parfumée au rhum martiniquais AOP ou au whisky tourbé et fève de tonka. Anthony Coëplet propose aussi une galette à la crème de coco torréfié et citron. Leur prix ? Entre 22€ et 28€. Quant aux fèves, elles représentent des vues anciennes de Chaligny. Avis aux collectionneurs, c'est une nouvelle série, différente de celle de l'an passé !

Six nouvelles fèves avec des vues anciennes de Chaligny sont glissées dans les galettes © Radio France - Isabelle Baudriller

La distinction qu'il a obtenue de la part de la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle le rend très fier : "Je suis content parce que cette fois, j'ai été primé en mon nom. J'avais eu la chance déjà d'obtenir ce prix il y a 5 ans mais là, c'est mon travail qui est reconnu et non la boulangerie pour laquelle je travaillais à l'époque.

Pour moi, c'est hyper important car j'ai passé beaucoup de temps au laminoir à rechercher ce que je voulais pour la galette. J'ai des rêves d'aller plus loin dans des concours !"

Bientôt une galette des rois sera tatouée sur le bras déjà gourmand d'Anthony Coëplet ! © Radio France - Isabelle Baudriller

En attendant, il ne cache pas son amour de la galette : "J'en mange beaucoup, oui ! Ça ne se voit pas ! C'est un produit que j'aime bien, quand la galette est respectée". La galette des rois, il l'a tellement dans la peau qu'Anthony Coëplet va s'en faire tatouer une sur le bras gauche, en complément d'un croissant, d'une tresse au chocolat, d'un pain au chocolat et d'un bretzel. Il le dit lui-même : c'est son "bras qui se mange" !