Anthony, "héros du quotidien", honoré par la ville de Suresnes pour avoir empêché une tentative de suicide

Il ne voit pas son geste comme un acte de bravoure. Anthony Kakesa estime n'avoir fait que son devoir. Cet étudiant de 25 ans, habitant Suresnes (Hauts-de-Seine) va recevoir la médaille de la Ville ce mercredi soir au cours d'une cérémonie destinée à honorer les "héros du quotidien", a appris France Bleu Paris auprès de la mairie. Une récompense pour son acte de bravoure : le 9 février dernier, il a sauvé une femme tentant de se suicider.

Ce jeudi, alors qu'il révise ses partiels dans son école de commercer de Levallois-Perret, un de ses camarades lui indique qu'une femme est suspendue à un balcon de l'immeuble d'en face. "Au début j'ai cru à une blague", confie le jeune homme à France Bleu Paris avant de réaliser la gravité de la situation et de se précipiter dans l'immeuble d'en face. "On n'a pas réfléchi. On s'est qu'il fallait faire quelque chose", raconte le jeune homme à France Bleu Paris.

"Au moment où j'ai pris sa main, elle me dit de la laisser partir"

Le jeune homme grimpe alors les escaliers jusqu'au 14ème étage (l'ascenseur n'étant accessible qu'avec un badge). "J'ai couru dans l'escalier et quand je suis arrivé dans l'appartement, je me suis précipité sur le balcon". Il prend alors le relais d'un homme de 90 ans, qui depuis plusieurs minutes tient à bout de bras sa femme de ménage. Elle a tenté de mettre fin à ses jours en sautant par dessus le balcon avant de se rattraper à la rambarde.

"J'ai senti qu'elle était prête à lâcher. Au moment où j'ai pris sa main, elle me dit de la laisser partir. C'était choquant", confie le jeune homme. D'autant que lui-même peut à tout moment basculer par-dessus le balcon. "A ce moment-là, je suis vraiment en équilibre et on peut y passer tous les deux. C'est là qu'arrivent d'autres jeunes dont un livreur qui m'a aidé à la tirer et la ramener sur le balcon".

Deux autres Suresnois honorés

Le jeune homme n'a toutefois pris conscience du danger que plusieurs semaines après. "Ma famille m'a dit : ne refais jamais ça! Je ne sais pas, si en réfléchissant, je le referais comme ça. Peut-être que j'attendrai les pompiers!". Même si il prend les choses à la légère, Anthony est fier de se voir remettre la médaille de la Ville de Suresnes devant sa famille ce mercredi. "Cela n'arrivera qu'une fois dans ma vie!"

Deux autres habitants de Suresnes seront mis à l'honneur lors de cette cérémonie. Mourad Tantast, chauffeur de taxi suresnois, a lui aussi déjoué une tentative de suicide. Le 15 octobre 2022, il a aperçu un homme s’enfonçant dans le lac du bois de Boulogne, et a immédiatement alerté les forces de l’ordre, qu’il a guidées sur place. Il a ensuite plongé dans le lac afin de secourir le jeune homme.

Aliette Harriz, commerçante sur les marchés de Suresnes, a elle sauvé la vie d’un de ses confrères le 29 septembre 2022. Victime d’une attaque cardiaque en plein marché, le commerçant a survécu grâce aux gestes de secours prodigués par Aliette.