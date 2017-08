Anthony Scaramozzino, 9e recrue du Stade Lavallois

Comme annoncé, Anthony Scaramozzino a bien signé au Stade Lavallois, un contrat d'un an plus une année en option.

C'est tout sauf une surprise ! Scaramozzino fréquente les Gandonnières, le centre d'entraînement du Stade Lavallois, depuis le 7 juillet dernier mais il est arrivé au club blessé (entorse au genou) lors du stage avec l'UNFP (les joueurs professionnels au chômage).

Lundi, le défenseur latéral gauche a reçu le feu vert du staff médical et rejoint le groupe pro. Dans la foulée il a signé son contrat.

Anthony Scaramozzino, 32 ans, est un joueur particulièrement expérimenté avec près de 250 matches en Ligue 1 et Ligue 2 sous les couleurs de Nice, Lorient, Cannes, Sedan, Châteauroux, Nicosie, Panetolikos (Grèce) et Lens.

Le profil que recherchait et recherche encore le Stade Lavallois pour guider une équipe extrêmement jeune.