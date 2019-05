Football - National | Anthony Scaramozzino ne jouera plus pour le Stade Lavallois

Laval, France

Les départs seront nombreux dans les prochains jours au Stade Lavallois faute de montée en Ligue 2, et celui-ci n'était pas forcément le plus prévisible. Anthony Scaramozzino quitte le Stade Lavallois. Le défenseur a rencontré Jean Costa, le directeur sportif, ce lundi. L'aventure ne continuera pas en Mayenne pour l'ancien niçois.

Une attitude irréprochable, un mental de guerrier, Anthony Scaramozzino est arrivé en 2017 au Stade Lavallois. Il a joué 42 matchs de National (2 buts) avec les Tango. Sur sa page Facebook et son compte Twitter, le défenseur rend hommage à son passage en Mayenne. "Je voudrais remercier mes coéquipiers, staff technique, staff médical et toutes les personnes qui nous entourent au quotidien, salariés et bénévoles du club (...) également nos supporters pour ces 2 années passées avec eux hors et sur les terrains. Il est temps pour ma famille et moi d’écrire une nouvelle histoire.MERCI".

Très apprécié par les supporters mayennais, en témoignent les nombreux messages sur les réseaux sociaux, Anthony Scaramozzino pourrait retrouver la Ligue 2 avec un autre club. En janvier dernier déjà, le Red Star (qui descend en National) avait tenté de le recruter. Passé par Lens, Nicosie et Châteauroux notamment, l'avenir du joueur devrait s'éclaircir dans les prochains jours. Engagé aussi au club de l'US Changé en tant qu'encadrant, Anthony Scaramozzino s'était parfaitement adapté au département.