Anti-bassines : dialogue rompu entre préfecture et militants, à trois jours d'une grosse mobilisation

Ils sont ressortis dépités de la réunion en préfecture. Plusieurs syndicats et les militants du collectif Bassines non merci ont passé une heure avec la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée, ce mardi en fin de journée. Une réunion prévue pour faire le point sur l'organisation du printemps maraichin qui va durer trois jours à la Rochénard et devrait rassembler des milliers de personnes.

Des milliers de personnes attendues

Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci, explique avoir notamment tenté de discuter des arrêtés préfectoraux qui interdisent toute manifestation sur six communes autour de la Rochénard, et qui interdisent également les convois d'engins agricoles, alors qu'un convoi de tracteurs doit lancer la manifestation. La préfecture évoque "l'évolution radicale" du mouvement, une provocation de plus pour les militants qui assurent organiser une mobilisation festive et militante.

Une réunion qui ne s'est pas bien terminée, dans un contexte déjà tendu. Ce week-end, le père de Julien Le Guet a découvert une caméra de vidéo surveillance devant son domicile, lieu où se tiennent les réunions du collectif. Elle a été installée par la Police National et a détérioré un peu plus le dialogue. Une plainte doit être déposée ce mercredi par Christian Le Guet.