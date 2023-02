Anti-bassines : la Coordination rurale de Haute-Vienne lâche des animaux dans un cinéma de Limoges

Une enquête est ouverte à Limoges pour dégradations volontaires en réunion. Elle fait suite à l'action coup de poing revendiquée par la Coordination rurale ce mardi soir dans un cinéma de Limoges en haute-Vienne.

Le syndicat agricole a lâché des animaux sauvages dans le hall du Lido où se tenait une projection/débat sur la question des bassines. Ces retenues d'eau, décriées par les associations environnementales, sont utilisées pour l'irrigation agricole et puisent dans les nappes phréatiques. La soirée, à l'initiative du jeune collectif Bassines non Merci Limousin , a réuni environ 200 personnes et a été perturbée durant une vingtaine de minutes.

"Les écolos terroristes veulent de la Biodiversité, la CR87 leur en a livré"

La police nationale et municipale sont rapidement intervenues, vers 21h, mais il n'y a eu aucune interpellation. L'équipe cynophile de la police municipale, équipée d'une cage, a réussi à capturer le ragondin. Les autres animaux sont parvenus à s'enfuir.

L'action est qualifiée de "pitoyable" par Jacky Texier. "Il y a des moyens de discuter" pour ce membre de l'association Saint-Junien Environnement et l'un des animateurs du collectif, "le monde agricole est en difficulté, c'est indéniable et nous ne sommes pas là pour augmenter les difficultés. Au contraire, on souhaite être aux côtés des paysans pour les sortir des difficultés dans lesquelles ils sont et dans lesquelles peut-être le mode d'agriculture qu'ils pratiquent les a mis."

"Pas de parti pris contre l'agriculture"

C'est une opération "Stupide" rajoute Martine Laplante, représentante des Amis de la Terre dans le Collectif Bassines non Merci Limousin : "Le collectif vient de se monter en annonçant très clairement qu'il n'est pas là pour empêcher les agriculteurs d'irriguer, mais pour discuter des usages de l'eau dans un contexte de changement climatique. Il n'y a pas de parti pris particulier contre l'agriculture et je trouve dommage qu'ils refusent le débat."

Des arguments qui ne tiennent pas aux yeux de Pierrick Gouteron, président de la Coordination rurale de la Haute-Vienne : "Tout ce qu'on demande c'est de pouvoir être libre de travailler chez nous, de stocker de l'eau hivernale pour pouvoir s'en servir l'été, par rapport aux épisodes caniculaires qu'on peut subir tous les étés sur nos exploitations. Et aujourd'hui, ça voudrait dire que si on les laisse faire, ils veulent nous infliger leur façon de vivre, de travailler sans savoir si ça nous convient. Je pense qu'on connaît mieux notre métier qu'eux, ils n'ont qu'à nous laisser faire et tout ira bien."

"Ils n'ont rien à faire chez nous"

Pierrick Gouteron ne s'en cache pas, il a participé à l'action avec une dizaine d'autres personnes. Pour l'agriculteur de Saint-Brice-sur-Vienne, il n'y a plus de négociations possibles après ce qu'il s'est passé dans d'autres départements et notamment les Deux-Sèvres : "Quand on voit les anti-bassines capables de venir chez des agriculteurs pour casser leur matériel d'irrigation, qui est complètement légal et contrôlé, je pense qu'il n'y a pas de discussions avec ce genre de personnes et nous n'en voulons pas. Nous allons leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire chez nous. On préfère prendre les devants en leur faisant comprendre que ce n'est pas la peine qu'ils se développent parce qu'on sera toujours là pour les arrêter."

Pourtant, selon Martine Laplante, "la Confédération paysanne était présente ce mardi soir, elle a accepté de débattre et dit très clairement qu'on ne peut pas se passer de l'irrigation. On a discuté à partir de ce fait qui est une évidence, mais à partir de là, comment on fait pour utiliser le moins d'eau possible et répondre à tous les besoins".

La question des étangs

Haute-Vienne, il n'y a pas de bassines mais des retenues d'eau rappelle Pierrick Gouteron. C'est vrai admet Martine Laplante, mais il existe des étangs, 13.000 en Haute-Vienne, qui bloquent l'écoulement de l'eau en aval, mais elle interroge : "Quel usage de cette eau ? Si on l'a retient à un endroit, on ne l'a plus en aval. Il faut retravailler ces étangs, pourquoi ils ont été faits, à quoi ils servent, à qui ils appartiennent. Donc, il va falloir en supprimer un certain nombre et peut être que certains pourront servir à de l'irrigation raisonnée et raisonnable pour des productions raisonnables, adaptées aux conditions pédoclimatiques du département."