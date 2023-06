Anti-bassines Limousin : 6 plaintes déposées contre la coordination rurale après l'action au Lido

"Après examen, les poursuites ne seront pas engagées. Les faits ou les circonstances du fait de la procédure n'ont pu être clairement établies dans l'enquête." Jacky Texier lit la lettre du tribunal que les associations composant le collectif Bassines Non Merci Limousin ont reçu, après avoir déposé plainte contre la coordination rurale de Haute-Vienne. Cette dernière a lâché, le 31 janvier, des animaux sauvages dans le cinéma le Lido à Limoges , lorsque le collectif projetait un film.

Six plaintes déposées, cinq revenues sans suite

Six plaintes ont été déposées à la suite de cet événement, par Alternatiba, les Amis de la Terre, Attac 87, St Junien Environnement, la SPA et l'ASPAS ( l'association de protection des animaux sauvages). A ce jour, cinq sont revenues sans suite. "C'est surprenant, explique Jacky Texier. Il y a un rapport de police qu'on s'est procuré, les faits ont été établis et ont été reconnus. La Coordination rurale, sur son site Facebook, et le président départemental ont reconnu les faits. Les responsables ont été identifiés immédiatement. Ils ont revendiqué. Donc je ne comprends pas vraiment."

C'est la même surprise pour les autres associations composant le collectif. Martine Laplante est la présidente des amis de la Terre. Et pour elle, cette décision ne va pas arranger les choses. "Le débat sur l'eau, il faut qu'on l'ait d'une manière ou d'une autre, explique t-elle. Il faudra qu'on l'ait. Et je crois qu'il faut qu'on l'ait de la façon la plus saine et la plus apaisée possible et non pas dans un conflit. Donc, laisser un acte comme ça, qui est un acte qui amène au conflit, ça n'a aucun intérêt pour personne."

La sixième plainte déposée, elle, est en cours de traitement, celle de la SPAS. Les quatre associations membres du collectif Bassines Non Merci Limousin, elles, envisagent de porter une nouvelle fois plainte.