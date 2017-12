Anti Miss France : Un collectif d'indriens dénonce le concours de beauté sur Facebook

"Miss France : On vaut mieux que ça." C'est le nom d'une page facebook créée par quelques habitants de Châteauroux et de ses alentours. Pour ce collectif de femmes et d'hommes, le traditionnel et populaire concours véhicule une mauvaise image de la femme.

"Stop à la marchandisation des corps" ; "les femmes ne sont pas des objets" ou encore "Miss France émission du patriarcat" voilà quelques-uns des slogans délivrés en photos par les membres de la page Facebook Miss France : On vaut mieux que ça. Une page née d'une concertation entre quelques amis de Châteauroux et des alentours. Des personnes souvent engagés dans des milieux associatifs tendance écologiste, sociale ou féministe et pour qui, en résumé, le concours Miss France n'est vraiment pas la tasse de thé !

Pour Céline Gourinal, membre du collectif ce concours de beauté malgré sa popularité est "ringard" et "véhicule des valeurs d'un autre siècle" surtout il participe à l'objectification des femmes en créant un business autour de leurs corps. D'où l'idée de cette page qui permet de partager en photo son point de vue.

Concilier Concours de beauté et féminisme ?

Le comité Miss France se défend cependant. Pour Sylvie Tellier, directrice général des Miss France, le concours des Miss a évolué et ne met plus en avant que la beauté. "La Miss élue est une ambassadrice de la France et sa personnalité compte énormément".

Le 29 octobre dernier, le concours de Miss Pérou a permis aux concurrentes, en accord avec l'organisation, de dénoncer les violences faites aux femmes. Un moyen de concilier anti et pro Miss France ?