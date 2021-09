Anti-pass sanitaire : la ville de Thonon-les-Bains interdit les rassemblements sur la place de la mairie

La ville de Thonon-les-Bains annonce ce mercredi avoir pris un arrêté "interdisant les rassemblements sur la place de l'hôtel de ville le samedi après-midi pour tout le mois de septembre". Cette décision fait suite aux débordements survenus samedi dernier, le 4 septembre, à l'occasion du huitième week-end de mobilisation consécutif des opposants au pass sanitaire, qui avait rassemblé 2.000 personnes dans les rues de Thonon.

De la farine déversée sur place de la mairie

"En déversant d’importantes quantités de farine sur la place de l’hôtel de ville, les manifestants ont souillé un lieu de la République, classé monument historique, et perturbé l’ordonnancement des célébrations de mariages", déplore la municipalité, qui "condamne avec la plus grande fermeté".

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs des faits. "Le coût de remise en état des lieux sera mis à la charge des organisateurs de la manifestation, garants de son bon déroulement".

Les commerçants impactés

Pour justifier son arrêté, la municipalité met en avant "la répétition des mobilisations et la difficulté grandissante à maîtriser le cortège lors de son passage dans des secteurs commerçants de la ville" qui "impactent directement des professions déjà pénalisées par les restrictions sanitaires et génèrent un trouble à l’ordre public qui ne saurait être toléré plus longtemps".