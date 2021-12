Anti pass sanitaire : la manifestation de samedi interdite dans l'hyper centre de Belfort

La préfecture du Territoire de Belfort vient de prendre un arrêté visant à interdire toute manifestation dans les rues du centre ville de Belfort et en vieille ville ce samedi 4 décembre. Elle estime que les risques de troubles à l'ordre public sont trop élevés à cause notamment du lancement des festivités du Mois givré. Les anti pass sanitaire avaient en effet prévu de défiler une énième fois dans les rues de la cité du Lion avec un rendez-vous fixé devant la Maison du Peuple. "Le nombre de manifestants participant aux rassemblements organisés presque chaque semaine à Belfort reste difficilement quantifiable compte tenu de l'absence de déclaration préalable et d'organisation susceptible de les encadrer", indique le préfet Jean-Marie Girier dans un communiqué.

Prés de 2 500 personnes attendus au concert d'Amel Bent

Le concert d'Amel Bent qui marquera le coup d'envoi des festivités du Mois givré à Belfort devrait accueillir jusqu’à 2 500 personnes sur la place d'Armes. La préfecture n'a voulu prendre aucun risque en rappelant que " la manifestation contre le passe sanitaire du 6 novembre dernier à Belfort, non déclarée, a été émaillé de plusieurs incidents dans les locaux de l’Est Républicain, par une intrusion dans la bibliothèque municipale ou diverses dégradations". Il a donc été décidé par arrête préfectoral d'interdire toute manifestation publique dans la cité du Lion ce samedi 4 décembre de 14h à 19h30.

Les organisateurs s'exposent à six mois de prison et 7 500 euros d'amende

Toute infraction au présent arrêté sera réprimée de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour les organisateurs. Chaque participant risque une contravention de quatrième classe. " D'autres mesures d'interdiction seront prises dans les semaines à venir afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et prévenir tout trouble à l'ordre public sur les espaces publics concernés par les festivités familiales de fin d'année, en particulier dans le cadre du Mois Givré", précise la préfecture du Territoire de Belfort dans son communiqué.