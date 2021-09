anti2010 : "Protégeons les 2010 et arrêtons de les faire souffrir !" témoignent des élèves de 6e

Il est 16h00, Virginie attend son fils à la sortie du collège Paul-Bert d'Évreux et la maman n'a pas entendu beaucoup parler du phénomène #anti2010 mais elle "ne trouve pas ça très bien, parce que ça les rabaisse et eux ça leur met un coup au moral, en sixième, ils sont assez vulnérables" dit-elle. Son fils, scolarisé en sixième, dit ne pas connaître pour sa part de harcèlement de la part de ses camarades plus âgés. Enzo, en troisième, confie : "On ne dit rien de méchant, on ne les insulte pas, on les appelle les "fortkids" (en référence au jeu vidéo Fortnite).

Élie, en sixième, explique le phénomène, apparu en juin et qui prend de l'ampleur : "C'est un hashtag (mot-dièse) pour ceux qui sont en sixième et qui viennent d'arriver au collège. Les grands disent 2010, 2010, 2010". Juste à ses côtés, "c'est une honte de les critiquer" tempête Frédéric, autre élève de sixième. Les motifs de dénigrement sont futiles : "il y a un jeu anti-stressant Pop-it, nous les 2010, ils nous traitent sur ça" détaille-t-il et "aussi sur nos sacs à dos Winx" (personnages de fées d'une série d'animation, NDLR). "Quelqu'un m'a poussé juste parce que je suis né en 2010" confie un autre.

#Protégeons les 2010 et arrêtons de les faire souffrir !" - Mohamed, élève de sixième

Les élèves rencontrés disent ne pas trop souffrir de cette campagne à charge, sauf sur les réseaux sociaux, "tout le temps, on se fait insulter" raconte un jeune élève.

C'est dégueulasse, c'est de la discrimination - Avi, élève de sixième

Sur son compte Twitter, le député de l'Eure Fabien Gouttefarde a fait part du harcèlement dont est victime son plus jeune fils :

Lors du dîner, "le petit, à mon grand étonnement, s'écroule en larmes" explique Fabien Gouttefarde Copier

Les élèves harcelés ont du mal à se confier

Au collège Paul-Bert d'Évreux, "aucun cas n'a été repéré à l'intérieur de l'établissement" rapporte le principal de l'établissement dans lequel les élèves de sixième ont droit à plusieurs interventions sur un trimestre pour les prévenir des dangers du harcèlement ou de la discrimination. Les élèves se confient parfois à leurs parents, plus rarement à l’institution scolaire. _"Il faut avant tout des personnes dans les établissements scolaires pour recueillir la parole et qui sont là pour établir un lien de confiance et un lien de confiance, ça se crée avec du temps"_explique Mélanie Dhaussy, infirmière scolaire au collège Claude-Bernard du Havre et secrétaire académique du syndicat SNICS-FSU.

La semaine dernière, un élève s'est confié à Mélanie Dhaussy Copier

Le ministre de l'Éducation nationale s'est emparé du sujet. Lors d'une visite dans un collège de l'Oise ce lundi, Jean-Michel Blanquer a promis qu'"un cran nouveau dans la sensibilisation" allait être franchi dans la lutte contre le cyberharcèlement. Il demande une coopération renforcée avec les plateformes, en clair, qu'elles jouent leur rôle contre le harcèlement des élèves, comme TikTok qui depuis vendredi a banni de son réseau la mention #anti2010. Depuis ce lundi sur le site internet du collège Paul-Bert d'Évreux, on peut lire "#BienvenueAux2010, aux 2009, aux 2008, aux 2007 et à tous les autres, tout le monde à sa place".