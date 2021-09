Antibes finance une partie du permis de conduire des jeunes qui s'engagent dans le milieu associatif

Vous habitez Antibes-Juan-Les-Pins, avez entre 18 et 25 ans et avez des difficultés à payer votre permis de conduire, la ville vous aide en contrepartie d'un engagement citoyen de quelques dizaines d'heures. C'était un engagement du maire sortant d'Antibes, Jean Leonetti, lors de la campagne municipale : aider les jeunes à passer leur permis de conduire pour gagner en autonomie. Une aide financière sera accordée à 40 jeunes chaque année. Mais si davantage de candidats sont intéressés, la ville pourra augmenter la jauge.

Un montant de 600 euros attribué

En contrepartie d'un engagement citoyen auprès d'une association (dans les domaines de la défense de l'environnement, de l'aide aux personnes, de l'aide alimentaire ou pour la protection animale) un montant de 600 euros sera alloué au jeune (le permis coûte au minimum 1200 euros).

La somme pourra être utilisée dans n'importe quelle auto-école. Une fois le partenariat signé entre un jeune et la ville, il a 6 mois pour réaliser ses 45 heures d'engagement citoyen. De jeunes antibois sont déjà intéressés par le dispositif, comme Inès : "c'est important pour moi d'avoir le permis de conduire, je suis auxiliaire de vie à domicile. Et c'est l'indépendance." Inès a déjà prévu de s'engager auprès de l'association Opération Mer Propre, qui nettoie les fonds marins et le littoral.

Dora, une autre Antiboise de 24 ans, a des difficultés à financer l'obtention de son permis de conduire, "cela va être un vrai coup de pouce". Elle souhaite consacrer du temps à une association ancrée sur le littoral azuréen : le centre permanent d’initiatives pour l’environnement. Le Secours populaire français fait aussi partie du dispositif.

Vous habitez Antibes et êtes âgés entre 18 et 25 ans : le dossier d'inscription à remplir ici