Anticor porte plainte contre le projet "cœur de ville" de Sarrians

Le projet "cœur de ville" prévoit la réalisation de 125 logements dans une ancienne friche industrielle. Il s'agit pour la commune de Sarrians (Vaucluse) de répondre à l'augmentation de la population qui atteint aujourd'hui les 6.000 habitants.

Une première plainte classée sans suite

Une première plainte portée par neuf élus d'opposition avait été classé sans suite par le parquet carpentrassien, mais aujourd'hui l'association anticorruption Anticor revient à la charge et dépose une plainte pour avantage injustifié auprès du procureur de Carpentras. Les juristes d'Anticor estiment que les trois candidats qui ont répondu à l'appel d'offre pour l'aménagement de ce nouveau quartier n'ont pas été traités à égalité.

Une proposition plus risquée pour la commune

Selon Anticor, la société d'économie mixte Citadis aurait bénéficié d'information privilégiées et payé les terrains deux fois moins chers que ses deux concurrents. Ce qui représenterait une "dévalorisation du foncier communal". Mais Anne-Marie Bardet, la maire de Sarrians, se dit sereine et même prête a déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. "On n'instrumentalise pas la justice", plaide-t-elle.