Antigone des associations à Montpellier, "on est content de se voir enfin en chair et en os"

Rendez-vous incontournable pour trouver une activité, la Foire aux associations était de retour en présentiel dans le quartier Antigone à Montpellier. Elle s'était déroulée en numérique l'année dernière, crise sanitaire oblige. Antigone a donc de nouveau accueilli les stands d'associations sportives, culturelles, de solidarité, d'entraide entre autres avec beaucoup de joie pour les familles et les membres des clubs qui ont tout fait pour convaincre les passants d'adhérer à leurs associations. Danse, yoga, hand, club de lecture, théâtre, handisport, il y en avait pour tous, petits et grands dans un contexte sanitaire évidemment particulier. Le pass sanitaire était obligatoire pour pouvoir accéder aux stands.

Des activités choisies en fonction de la crise sanitaire

Cécile est venue avec sa fille de 11 ans et son fils de 6 ans, le choix s'est fait en fonction des potentiels futurs restrictions, "surtout pour mon fils parce qu'il a fait deux ans de judo et qu'il n'a pratiquement pas fait son sport, donc là cette année on prend une activité en extérieur, du foot. On ne va pas prendre de risque parce qu'il a été très frustré l'année dernière".

Une frustration partagée par les clubs, heureux de retrouver de potentiels adhérents en chair et en os après des mois d'entrainement sur zoom et parfois en extérieur comme l'explique Lucas, du club de Taekwando Sport Montpellier, "on adore la foire aux associations, on peut faire des petites démonstrations pour donner envie aux gens, les rencontrer et leur donner des informations bien plus précises qu'à travers un ordinateur. On est content de les voir en vrai surtout !".

Une foire aux associations (enfin) en présentiel

Pour le club de football américain, c'est la meilleure manière d'attirer des nouveaux, "c'est plus facile de convaincre en personne que sur internet, surtout pour un sport qui n'est pas très connu comme le nôtre" précise Orso Leparc, entraineur des Hurricanes. Avec ses coéquipiers, il avait soigné la tenue, maillots, casquettes et ballons au même couleur. Un club qui pourtant peut se vanter d'avoir des joueurs en équipe de France.

Un effet JO pour le volley

À l'inverse du volley qui profite d'un effet JO, avec la médaille d'or remporté aux Jeux Olympiques de Tokyo par l'équipe de France en août dernier. Le club de volley de Montpellier, qui dépend encore du MUC pour les amateurs espère pouvoir répondre à toutes les demandes, "il faut surfer sur la vague, s'enthousiasme Christophe Patry, le père de l'international français, Jean Patry qui joue en Italie après avoir passé toutes ses années de formation à Montpellier, "habituellement, on accueille péniblement 20 gamins le premier jour, lundi dernier, il y avait 60 enfants. C'est clair qu'on a plus de visites, de gens qui veulent s'essayer parce que lorsqu'on voit l'équipe de France jouer, on a l'impression que c'est facile. Donc, il faut profiter de la vague".

Le MUC fête ses 100 ans cette année © Radio France - Claire Moutarde

Christophe Patry, le père de l'international Jean Patry en volley, Copier