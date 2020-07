Antisémitisme : Tours commémore ses déportés et rend hommage aux Justes de Touraine

Plus d'une centaine de Tourangeaux et quelques d'élus du département étaient réunis ce dimanche 19 juillet devant le château de Tours pour rendre hommage aux victimes du racisme, de l'antisémitisme et honorer l'action des 52 Justes d'Indre-et-Loire. Pour rappel, les Justes sont ces français qui ont caché, ou encore aidé les Juifs à échapper aux Allemands et au régime de Vichy.

On compte plus de 4700 Justes en France. Des rabbins, des représentants du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives étaient présents pour se souvenir des 16 et 17 juillet 1942 et des rafles du Vil d'Hiv mais aussi celle de Sainte-Radegonde.

En Touraine, 1019 juifs ont été déportés entre 1942 et 1944.