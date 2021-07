Pass sanitaire : Camille Senon, témoin du drame d'Oradour, choquée par les comparaisons fascistes

"C'est pas comparable du tout", s'agace Camille Senon, témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane, à propos des comparaisons entendus et vus le week-end dernier aux manifestations contre le pass sanitaire.

Camille était dans un tramway entre Limoges et Oradour-sur-Glane au moment du massacre, le 10 juin 1944. "Quand on a connu ce qu'était ces régimes, bien sûr que ce n'est pas comparable. Quand on pense à toute l'horreur qu'on a connu pendant la guerre : les génocides, etc. Je pense qu'il y a d'autres combats plus importants comme la liberté de la presse plutôt que de faire des comparaisons avec des dictatures au sujet du vaccin", affirme-t-elle.

Elle ne met pas tout le monde dans le même sac et entend néanmoins certaines revendications. "Qu'on veuille discuter sur la date de mise en application pour les restaurants, les salles de spectacles d'accord. Mais je pense que si on veut combattre la maladie, il faut se faire vacciner."

Coup de gueule du maire d'Oradour-sur-Glane

Parmi les symboles observés dans les rangs de ces manifestations, on a pu voir des étoiles jaunes : "Je suis assez scandalisé par ça, parce que l'étoile jaune malheureusement elle aboutissait vers les camps de la mort, alors que le vaccin est là pour nous maintenir en vie. Les comparaisons sont absurdes et scandaleuses", observe Philippe Lacroix, le maire d'Oradour-sur-Glane. Ce dernier, qui est d'ailleurs signataire d'une tribune signée par 300 élus dans le Journal du Dimanche, le week-end dernier, pour soutenir la politique vaccinale du gouvernement.