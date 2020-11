Emploi : "Il faut valoriser les personnes en situation de handicap" dit Antoine Duverneuil de Cap Emploi 87

En cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, Antoine Duverneuil, le Directeur de l'organisme Cap Emploi 87, qui s'occupe de l'insertion des travailleurs handicapés, était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi matin. C'est une activité importante, car "le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que le taux de chômage classique" a expliqué Antoine Duverneuil. Et forcément, "_la situation de crise actuelle accentue ce taux-là_. L'impact est plus fort et le retour à l'emploi est d'autant plus important pour ces personnes qui ont une durée d'inactivité qui est souvent plus longue que pour des demandeurs inscrits à Pôle Emploi" a expliqué le Directeur de Cap Emploi 87, au micro France Bleu Limousin de Jérôme Edant.

Antoine Duverneuil s'est ainsi félicité que l'Etat ait pris en considération la situation des personnes en situation de handicap dans le cadre du plan de relance, "notamment par une _aide à l'embauche pour toute personne en situation de handicap_. Pour toutes les entreprises privées, dès le moment où la personne est embauchée sur un CDD supérieur à trois mois et jusqu'au CDI, l'entreprise est éligible à une aide à l'embauche".

Parler des compétences avant de parler du handicap

Certes, cela ne suffit pas à combler les inégalités, "mais cela y contribue" explique Antoine Duverneuil. Et les Cap Emploi aussi. "Nous, notre objectif est d'accompagner les demandeurs d'emploi comme les employeurs à une insertion professionnelle durable, et à une valorisation des personnes en situation de handicap. C'est ainsi que nous les accompagnons à acquérir des compétences qui sont recherchées par les employeurs. Il s'agit donc de trouver un projet professionnel adapté au marché du travail, aux aspirations des personnes, mais en trouvant un projet adapté à leur restriction d'aptitude. Et de l'autre côté, nous accompagnons les employeurs à repérer les compétences qu'ils recherchent". Du sur-mesure, en quelque sorte.

850 contrats de travail signés en 2019 grâce à Cap Emploi 87

Et cela donne parfois de beaux parcours. "Sur l'année 2019, nous avons recensés 850 contrats de travail pour des personnes qui étaient suivies par le Cap Emploi de Haute-Vienne" détaille Antoine Duverneuil, "ce qui est plutôt bien car nous accompagnons entre 1700 et 1800 personnes en situation de handicap par an. Sachant que l'idée est de _pérenniser ces postes_, ou de travailler si cela est nécessaire à des reconversions, internes ou externes. Nous sommes là à chaque étape du parcours professionnel des salariés ou des demandeurs d'emplois, pour qu'ils aient un projet professionnel viable" a conclu Antoine Duverneuil.