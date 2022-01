ANV COP21 Besançon veut dénoncer Emmanuel Macron devant l'Europe

Des portraits présidentiels trempés dans du béton, avant d'être laissés à l'abandon devant la Maison de l'Europe, au centre-ville de Besançon. L'action se veut symbolique, mais le message sincère. Le collectif de défense de l'environnement ANV COP 21 est à la manœuvre pour dénoncer le "sabotage" d'Emmanuel Macron dans la lutte contre le dérèglement climatique, comme l'explique Marion, militante écologiste habituée à ce genre d'actions : "Il a déjà eu cinq ans pour faire ses preuves, mais rien n'a été fait, il n'a pas eu d'incidence positive sur le climat."

"Nous sommes ici pour montrer le vrai visage d'Emmanuel Macron aux Européennes et Européens", continue Marion, le visage ferme, les cheveux courts et bouclés. Pour Marion, le bilan du président en France est "funeste". Après l'échec de la taxe carbone et le "sabotage" de la convention citoyenne pour le climat, elle dénonce France Relance, le plan de relance de l'économie, qui privilégierait les industries polluantes à l'investissement dans la transition énergétique.

Emmanuel Macron hué à son arrivé au parlement européen

D'autres actions similaires ont été menées au même moment par les militants écologistes partout en France. A Strasbourg, ils ont hué le président de la République au parlement européen pendant la photographie officielle. Même si ce matin, Emmanuel Macron a dit devant les députés européens vouloir inscrire "la protection de l'environnement" dans la Charte des droits fondamentaux, pour Marion ça reste "des discours rassurants, des paroles, du bla bla...".

Les deux portraits plongés dans du faux béton viennent de deux mairies du Doubs, l'un en particulier vient de Roche-lez-Beaupré. Ils font partis des 151 portraits officiels décrochés par les militants d'ANV COP21 depuis 2017. Pour ces décrochages, les militants de l'association se retrouvent régulièrement devant la justice. 84 procès sont toujours en cours. ANV COP 21 est un collectif "apartisan", qui se dit affiliée à aucun parti politique.

En octobre 2021, la justice avait condamné l'Etat pour "préjudice écologique", après des plaintes pour "inaction climatique" déposées par plusieurs organisations (Oxfam France, Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France) dans le cadre de "l'Affaire du siècle".