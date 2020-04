Anzac Day : une application mobile pour suivre une cérémonie virtuelle le 25 avril

Une application mobile permettra de suivre ce samedi une cérémonie virtuelle de l'Anzac Day en hommage aux soldats australiens et néo-zélandais morts pendant la première guerre mondiale alors que les commémorations comme à Villers-Bretonneux sont annulées à cause du coronavirus.

Alors que les cérémonies d'hommage aux soldats australiens et néo-zélandais morts pendant la première guerre mondiale comme celle de Villers-Bretonneux à l'est d'Amiens, n'auront pas lieu comme d'habitude ce samedi 25 avril, il est possible de télécharger dès à présent une application mobile "Anzac Day 2020" pour suivre la cérémonie nationale australienne.

L'application Anzac Day 2020 peut être téléchargée dès à présent - Capture d'écran

L'application permettra à ceux qui le souhaitent de suivre cette cérémonie depuis la France à 5h55, heure de la cérémonie de l'aube suivie chaque année par des milliers de personnes à Villers-Bretonneux.

L'application permet de choisir son pays pour suivre la cérémonie de l'aube - Capture d'écran

L'application Anzac Day 2020, propose en fait de choisir son pays afin de respecter les fuseaux horaires en utilisant une diffusion décalée pour ceux qui ne sont pas situés sur la côte Est australienne.

Elle fournira aussi une bougie vacillante, symbole de The Eternal Flame. Elle permettra de prendre des photos et de les poster sur les réseaus sociaux.