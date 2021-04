Aouste-sur-Sye : face à la mobilisation des habitants, la mairie reporte le vote sur l'implantation du Lidl

Les commerçants d'Aouste-sur-Sye ont rendez-vous avec le conseil municipal le 16 avril. Après leur mobilisation devant la mairie mardi 6 avril, le maire a reporté le vote sur l'implantation du Lidl et proposé cette réunion d'écoute aux commerçants.

Décision du conseil municipal le 3 mai

Ce projet de supermarché discount sur la commune a déjà quatre ans et quatre propositions de permis de construire au compteur. Mais cette fois plus que jamais, les habitants et les commerçants se mobilisent contre. À commencer par l'Épicerie Géniale, une épicerie associative installée depuis sept mois dans le village. "Pendant deux ans il n'y a plus eu de commerce à Aouste-sur-Sye. Le village commence seulement à revivre et on nous tirerait une balle dans le pied en installant une deuxième zone commerciale ?" tonne Bertrand, l'un des membres du collège. Depuis l'ouverture de cette épicerie, deux boulangeries , une épicerie de vrac et un restaurant solidaire ont ouvert dans le village.

"Vous vous rendez compte de la surface commerciale au mètre carré que l'on va développer à Aouste-sur-Sye par rapport au nombre d'habitants ?" - Bertrand, membre du collège de l'Épicerie Géniale.

Dans le village de 2.500 habitants, l'installation d'un deuxième supermarché, dangereux pour ces nouveaux commerçants, leur paraît aberrant.

Mais la municipalité n'a pas forcément la main explique le maire, "pas plus qu'elle ne peut s'opposer à la construction d'une maison si les règles d'urbanisme sont respectées" détaille Denis Benoit. En revanche, les surfaces de ventes doivent aussi passer devant la commission départemental d'aménagement commercial, la CDAC. Sauf lorsqu'elle font moins de 1.000 mètres carrés, ce qui est le cas du quatrième permis de construire de Lidl, à moins que la commune le demande. "Toute la question est là" ajoute Denis Benoit. Le conseil municipal en décidera le 3 mai.