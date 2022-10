Aouste-sur-Sye : une calèche pour remplacer le bus des sorties scolaires

Il y a quatre kilomètres entre le Centre des Arts de Crest et l'école élémentaire de Aouste-sur-Sye. En bus scolaire, le trajet prend six minutes. Jeudi 13 octobre, les élèves de la classe de CE1-CE2 de l'école élémentaire de Aouste-sur-Sye ont fait ce trajet à calèche, tractés par deux chevaux de trait, en empruntant la piste cyclable : une demi-heure de trajet aller, une demi-heure retour et zéro émission de carbone. L'expérimentation avait pour but de démontrer à la communauté de commune du Crestois et du pays de Saillans qu'il est possible de remplacer les véhicules thermiques par un véhicule hippomobile sur les petits trajets scolaires.

Un gain social et économique

Si le gain environnemental est évident, Carole Ray-Barman, ingénieure du bureau d'étude Terra Devvain, avance aussi un gain social et l'atout économique du projet. "C'est vraiment l'illustration typique du développement durable. On a un gain écologique, un gain social avec tout le lien social que ça permet, et puis d'un point de vue économique, on voit que c'est beaucoup moins cher que l'énergie. Souvent il faut rajouter un zéro en terme de cout de fonctionnement entre un véhicule thermique et un véhicule hippomobile" égrène l'ingénieure.

Une alternative au bus agréable

C'est le bilan que dresse l'institutrice de la classe CE1-CE2 Christelle Humbert "Déjà on est dehors, et puis toute l'émotion autour de la rencontre avec les animaux." L'occasion aussi pour les élèves de comparer l'ambiance sonore du bus scolaire et de la calèche "On a remarqué que le bruit était rigolo c'était presque de la musique et que par rapport à un moteur c'était assez agréable."

Une seconde expérimentation doit avoir lieu jeudi 20 octobre 2022 avec les enfants du Relais Petite Enfance Assistantes Maternelles de Crest.