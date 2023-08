"Apaiser l'espace public", les chantiers délicats de la maire de Poitiers pour cette rentrée

Rentrée chargée pour la maire de Poitiers. Début ce lundi des travaux du faubourg Pont-Neuf, passage en fin de semaine de la ville à 30 km/h, plusieurs parkings deviennent payants le long du Clain. Pour nous en parler, Léonore Moncond'huy était l'invitée de France Bleu Poitou ce 28 août.

ⓘ Publicité

"Les délais des travaux seront respectés"

L'édile est revenue sur ces changements qui vont impacter au quotidien des Pictaviens. "Toutes ces mesures vont dans le sens d'un apaisement de l'espace public, d'un meilleur partage entre les différentes modalités de mobilités, d'une meilleure qualité de vie pour les riverains. Je considère que ce sont des mesures positives."

Pour le réaménagement du faubourg Pont-Neuf, Léonore Moncond'huy a reprisé les choix de la municipalité, notamment sur le temps des travaux. "Un an, c'est une temporalité record. (..) On aurait pu mettre en place une circulation alternée mais cela aurait duré deux ans. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et les délais seront respectés."

Renforcer la sécurité des plus jeunes

Sur le passage de la ville à 30 km/h, la maire de Poitiers parle d'apaisement de l'espace public et évoque également les enjeux de sécurité. "A Poitiers, plus de 40 % des accidents entre une voiture et un piéton impliquent un jeune de moins de 18 ans. C'était une demande récurrente de mettre des zones à 30 devant les écoles ou les zones résidentielles. Et plutôt que d'avoir une ville patchwork, je préférais changer la norme avec juste quelques exceptions."

loading

Léonore Moncond'huy précise que 10 radars pédagogiques vont être installés, des cinémomètres aussi vont être fournis à la police municipale pour mesurer la vitesse. L'édile précise néanmoins que les premiers mois serviront à faire de la pédagogie. Les premières sanctions tomberont dans un second temps.