Apiculteurs au Pays Basque : les frelons nous donnent le bourdon !

"Apiculteurs : nous frelons la mort !" Ou encore "les frelons nous donnent le bourdon !" Les slogan des amoureux des abeilles ne sont pas passé inaperçus samedi matin lors du marché (très populeux) de Bayonne. Les défenseurs des abeilles s’étaient donné rendez vous sur le pont Panecau dans le but de faire signer une pétition. Le collectif "SOS nos abeilles" demande ainsi aux autorités publiques de prendre en charge l'éradication des frelons. Parmi les adhérents du collectif, Cathy Tassy, apicultrice à Urt. Elle a perdu beaucoup de ses ruches depuis l'automne dernier.

l'apicultrice de Urt, Cathy Tassy Copier

Cathy Tassy : "J'avais une quarantaine de ruches et là, je suis redescendue à 15 suite aux dégâts du frelon asiatique. Principalement sur l'automne ou j'ai eu pratiquement 200 frelons devant le rucher. Alors ce matin, nous sommes là parce qu'on demande une action collective de la part des élus et des pouvoirs publics, et notamment mettre le décret du 23 avril 2017 en application par des arrêtés préfectoraux pour permettre la destruction des nids et sur le domaine public et sur le domaine privé. Parce qu'actuellement, sur le domaine privé, les nids ne sont pas détruits. Les personnes ne veulent pas les faire détruire, car ça coûte trop cher. La destruction coûte trop cher"

France Bleu Pays Basque : "Vous demandez que le pouvoir public prenne à sa charge la destruction des nids? "

Cathy Tassy : "Tout à fait, et que la Communauté des communes du Pays basque reprenne cette compétence qu'elle avait il y a quelques années et qu'elle n'a plus maintenant"