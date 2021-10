Apologie du terrorisme islamiste : la mosquée d'Allonnes fermée par la préfecture

La préfecture de la Sarthe l'annonce dans un communiqué ce mercredi 13 octobre : une procédure de fermeture a été engagée contre la mosquée d'Allonnes à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce lieu de culte, qui accueille environ 300 fidèles, est géré par deux associations locales, l'association allonnaise pour le Juste Milieu et l'association Al Qalam. D'après la préfecture, "des prêches et l'activité de ce lieu de culte légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme, le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l'instauration de la charia."

Lieu d'endoctrinement

Elle précise également que ce lieu est "fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale." L'école coranique est également mise en cause, elle exposerait environ 110 enfants à des enseignements valorisant le djihad armé et servirait donc de "lieu d'endoctrinement." Tous ces faits constituent au regard de la loi, des propos ou des activités "incitant à la violence, à la haine, ou à la discrimination" et "provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."

Si la procédure de fermeture est engagée, la préfecture, que nous avons joint, ne précise pas en revanche quand cette fermeture sera effective, ni si les deux associations concernées seront également visées par une procédure de dissolution.