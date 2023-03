Aportéed'elles redonne des ailes à des femmes fragilisées par la vie à Valenciennes

Pour apprendre à redéployer leurs ailes sereinement, ces hirondelles se retrouvent environ 5 heures par semaine au "Nid", un très grand appartement à l'ambiance très cocooning où petit à petit elles acceptent leur vulnérabilité pour mieux rebondir professionnellement ensuite. Au programme pendant 6 mois "une remise en action émotionnelle,sociale, physique et professionnelle" explique Charlotte Mormentyn, la fondatrice et présidente de l'association, avec des ateliers collectifs sophrologie, sport, ou encore art thérapie comme ce lundi dans la grande salle d'activités où Christelle présente fièrement sa peinture de paysage. .

Un peu déboussolée après son cancer du sein, la quinquagénaire reprend ici confiance en elle

"Je pensais pas arriver à faire ça ! ça m'a fait du bien, ça me détend et je suis très fière de moi!"

Céline est très concentrée dans sa peinture, après un burn out, elle a du mal à se reconvertir à cause d'un gros manque de confiance en elle, alors ici, elle arrive à "lâcher prise" aux ateliers de danse thérapie et apprend à être fière de ce qu'elle arrive à faire.

Des femmes qui arrivent à sortir de leur coquille grâce à la force du collectif assure Christelle, malgré les différences de profil "on s'entraide beaucoup" explique l'hirondelle.

Il y a aussi le suivi individualisé avec des coachs et des parrains et marraines issus de tous les horizons professionnels des ressources humaines aux pharmaciens ou psychologues , pour cibler au mieux les nouvelles attentes professionnelles,des moments précieux pour Céline : "on est tellement dans un cadre bienveillant que la parole se libère".

Son parrain lui a déjà donné des petits conseils très importants pour éviter une "rechute" en travaillant par exemple sur la posture : "il faut que petit à petit je m'ouvre et je prenne ma place".

A mi parcours, Christelle a déjà l'impression d'avoir déjà progressé " je vois que j'ai évolué dans la façon de penser et de voir les choses, je pense que je serai prête à repartir à rebondir".

Un outil de "réparation" et bientôt de "prévention"

Un constat partagé par Charlotte Mormentyn elle même victime d'un burn out dans le passé, qui a vu ses 9 hirondelles arriver "pas bien physiquement et émotionnellement et là aujourd'hui elles se sont complètement ouvertes" au bout de 3 mois.

Elle espère aussi que grâce aux parrains son dispositif financé par des fonds privés devienne en plus d'un outil de "réparation" aussi un outil de "prévention" des "vulnérabilités" dans les entreprises.

"Le fait d'accompagner une hirondelle lui permet de comprendre les problématiques qu'elle peut vivre en tant qu'ancienne travailleuse et de faire évoluer ses pratiques au sein de son entreprise".

La première promotion d'hirondelles doit prendre son envol dans 3 mois, avec un suivi encore de 6 mois, et la seconde promotion va s'installer au nid d'ici la mi mars.

Aportéed’elles c'est 12, boulevard Froissard 59300 Valenciennes, pour plus d'informations rdv sur leur site