Appartement ou maison, jardin ou balcon : dans quelles conditions sont confinés les Français ?

Plus de 6 Français sur 10 sont confinés dans des maisons, presque toujours avec un jardin, selon une enquête Ifop réalisée pour le cabinet Consolab. Cette étude s'est penchée sur les conditions de logement dans lesquelles les Français sont enfermés depuis le 17 mars.

Selon ces résultats, il n’y a donc pas eu de grand exode vers les résidences secondaires. Seuls 6% des Français ont changé de résidence principale, dont la moitié pour une autre région, puisque 63% des sondés disent vivre dans une maison avec jardin pendant ce confinement alors qu'avant le 17 mars, 56% seulement habitaient dans une maison. Par ailleurs, les jeunes âgées entre 18 et 24 ans sont les plus nombreux (30%) parmi ceux qui ont quitté leur logement habituel.

36 % des Français se retrouvent donc enfermés dans un appartement, dont un tiers dans un logement sans balcon, terrasse ou jardin. Ce taux monte à 43% quand on s’intéresse à la tranche des moins de 35 ans et à 70% en ce qui concerne la population parisienne et plus largement francilienne.

95m² en moyenne

Tous logements confondus, la surface moyenne dont on dispose dépasse les 95 mètres carrés. Avec de grosses différences tout de même, puisque 15% des sondés vivent dans moins de 50 mètres carrés et 32% dans plus de 100 mètres carrés.

Chaque logement est occupé par deux ou trois personnes en moyenne et la cohabitation n'est pas toujours simple. Un couple sur deux se querelle à propos des tâches ménagères. 37% des parents d'enfants scolarisés disent se disputer plus souvent à propos de la durée passée devant les écrans, de l'éducation ou du temps consacré aux enfants. Enfin 41 % des Français disent connaître plus de périodes de stress intense qu'avant.