80 ans de l'appel du 18 juin : "c'est à Huppy, dans la Somme que Charles De Gaulle en a eu l'idée"

"S'il ne l'a pas écrit forcément à Huppy, c'est là qu'il a eu l'idée de l'appel du 18 juin." Jean-Pierre Parant, président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel de la ville d'Huppy dans la Somme est formel. Comme d'autres, il se bat pour remettre son petit village à "sa juste place dans l'histoire", alors qu'est célébré ce jeudi l'anniversaire des 80 ans du célèbre discours du Général Charles De Gaulle, prononcé sur les ondes de la BBC depuis Londres.

En mai 1940, lors de la bataille d'Abbeville face aux Allemands, le quartier général de l'armée française est installé à Huppy et celui qui est alors le Colonel De Gaulle est présent. "On peut dire que cette idée de l'appel est venue au soir du 30 mai", détaille Jean Pierre Parant qui s'appuie sur les Mémoires de Charles De Gaulle. "Aux pages 38 et 39, il dit que, le 30 mai, la bataille est virtuellement perdue. Il écrit aussi qu'il ne se fait plus d'illusion mais entend garder l’espérance."

Jean-Pierre Parant, président de l'association de sauvegarde du patrimoine artistique et culturel à Huppy Copier

Huppy va célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin ce jeudi soir à 18h30 mais en comité restreint à cause du protocole sanitaire lié au coronavirus. La cérémonie à Abbeville est elle prévue à 17h30.

D'autres cérémonies, en comité restreint également ont lieu ce jeudi dans la Somme. A Amiens, elle est prévue à 11h30, place René Goblet. Joël Doucher, secrétaire général de la Fondation de la France Libre va y lire le discours prononcé par le Général De Gaulle sur les ondes de la BBC en juin 1940.

Daniel Bourriez, délégué dans la Somme de la Fondation de la France Libre Copier

"Une joie et une fierté immenses", pour ce fils de résistant, soldat engagé dans les rangs des Forces Françaises Libres (FFI) en Afrique du Nord puis en France lors des libérations de Paris, Strasbourg ou encore Alençon.

Joël Doucher confie qu'il y aura en lui "un peu de fébrilité", au moment de reprendre l'appel du 18 juin. "Sur la fin de cet appel, il y a ces mots qui disent que la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est difficile de ne pas avoir la voix qui casse un peu", prévient-il avant d'ajouter qu'il fera "tout pour que cela se passe bien."