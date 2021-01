Appel à la grève dans les hôpitaux ce lundi, "on veut un Ségur de la Santé équitable" clame un médecin du CHRO

Sous tension, exprimant un manque de moyens humains, matériels et financiers, les personnels hospitaliers entament l'année 2021 dans un contexte particulièrement difficile. S'ils demandent davantage de moyens, leur principale revendication, dans le cadre d'une grève "illimitée" qui débute cette semaine, concerne un volet du Ségur de la Santé.

Le syndicat des médecins réanimateurs lance un appel à la grève à partir de ce lundi 11 janvier à tous les praticiens hospitaliers de France, y compris donc dans le Loiret. Une mobilisation soutenue par le chef du pôle anesthésie et réanimation du CHR d'Orléans, le docteur Willy-Serge Mfam.

La nouvelle grille salariale contestée

En ligne de mire : le volet du Ségur de la Santé concernant la revalorisation des carrières des nouveaux praticiens hospitaliers. Il prévoit notamment la suppression des trois premiers échelons de carrière qui existait dans l'ancienne grille salariale. "La mesure vise à attirer de jeunes praticiens, en leur permettant d'accélérer leur carrière, mais elle désavantage ceux qui travaillent déjà au sein de l'hôpital public", dénonce le Dr Mfam.

Il estime que sur le fond, c'est une "bonne idée". Mais en réalité, cette réforme n'est pas équitable selon lui. "Concrètement, tous les praticiens de moins de 40 ans vont se retrouver quasiment au même niveau que ceux qui vont entrer à l'hôpital. Ils sont les dindons de la farce, hors, ils sont la vitalité de l'hôpital public aujourd'hui", insiste le médecin du CHRO.

Il estime que cette réforme profitera à deux catégories de personnes : "d'abord les praticiens les plus âgés, ceux qui sont en fin de carrière, puisque la nouvelle grille leur permettra de toucher 3 000, 5 000 voire 7 000€ annuels en plus. Puis, les plus jeunes, ceux qui vont entrer à l'hôpital. Comme leur grille commencera à un échelon qui correspond au 4ème échelon de l'ancienne grille, cela accélérera leur carrière." Ce qui signifie, selon le Dr Mfam, que "tout le monde sera rétrogradé de quatre échelons, et ainsi de quatre ans de carrière."

Les grévistes continueront d'assurer les soins

Le docteur Willy-Serge Mfam félicite la volonté de créer des mesures pour favoriser l'attractivité de l'hôpital, mais il souhaite qu'elles soient "équitables pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'oubliés de la réforme."

Il précise par ailleurs que cette grève hospitalière n'entraînera pas d'interruption des processus de soins. "A l'hôpital, quand on se déclare gréviste, on travaille quand même."