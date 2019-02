Appel à la grève de la CGT : quelles perturbations attendues en Creuse ce mardi?

Il risque d'y avoir des perturbations dans les cantines et notamment dans les transports scolaires, ce mardi 5 février en Creuse. Le syndicat CGT lance en effet un appel à la grève national. Il est soutenu par Solidaires, plusieurs partis de gauche, et même certains gilets jaunes creusois.

La CGT appelle à manifester devant la gare de la Souterraine et devant la mairie de Guéret

Creuse, France

La CGT lance un appel à la grève générale pour ce mardi 5 février. Le syndicat réclame notamment une hausse des salaires et plus de justice fiscale. On ne sait pas encore si la mobilisation sera importante, mais des perturbations sont déjà attendues en Creuse.

Des perturbations dans les écoles

-Les groupes scolaires Jean Macé et Prévert de Guéret n'assureront ni la cantine, ni la garderie.

-L'école Paul Langevin de Guéret n'assurera pas la cantine pour les élèves de l'école élémentaire. En revanche il y aura bien un repas pour les petits de l'école maternelle.

-L'école du Centre-ville ne proposera pas de garderie le soir.

- A Aubusson seule la crèche sera fermée.

-A la Souterraine la cantine et les garderies sont assurées. A priori il ne devrait pas y avoir d'enseignant à l'école maternelle Jules Ferry. Un service minimum sera assuré.

On sait par ailleurs qu'il n'y aura aucun ramassage scolaire à Guéret ce mardi 5 février

Peu d'annulations de trains

La SNCF promet peu de perturbations sur les rails, mais deux TER sont quand même supprimés sur la ligne Limoges-Guéret-Montluçon. Il s'agit des trains N°868714, qui part de Guéret à 14h29 pour arriver à Felletin à 15h21, et N°868716, qui part de Felletin à 17h38 pour arriver Guéret à 18h30.

Des Ehpad au ralenti?

Les Ehpad de la Creuse risquent également d'être impactés. Un préavis de grève est déposé par la CGT et par FO pour réclamer des moyens supplémentaires pour accompagner dignement les personnes âgées et pour améliorer les conditions de travail des aidants.

Deux rassemblements prévus en Creuse

La CGT prévoit de manifester à 9h ce mardi, devant la gare de la Souterraine. Il s'agit notamment de protester contre les suppressions de postes et la réduction des services qui touchent la gare creusoise. Les manifestants seront aussi à 14h devant la mairie de Guéret. Certains gilets jaunes ont prévu de les rejoindre.